La protezione civile nazionale ha diramato, per oggi, un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia.

I bacini lucani interessati per ordinaria criticita' per rischio temporali / allerta gialla sono Basi-A2, Basi-B, Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C . Stessa allerta stessi bacini per la criticità gialla idrogeologica.

L'instabilità presente sull'Italia meridionale continua a generare fenomeni temporaleschi. Per oggi le precipitazioni sono previste da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Lazio meridionale e resto del Meridione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale.

In Basilicata, non essendoci un vero e proprio corpo nuvoloso organizzato, le precipitazioni si presenteranno a macchia di leopardo. Per oggi è prevista condizione iniziale parzialmente nuvoloso, con graduale aumento della nuvolosità durante le ore successive, soprattutto nelle aree interne a ridosso dei rilievi appenninici dove saranno presenti rovesci di pioggia intermittenti anche a carattere temporalesco. Torna a nevicare sopra i 1400 metri.



