Incentivi per favorire l’occupazione ma anche incentivi per attirare ‘’residenze’’. E’, per esempio, il caso del Comune di Latronico. “Dal 2013- ci spiega il sindaco Fausto De Maria- abbiamo adottato una misura che aveva l’obiettivo di togliere le tasse per gli insediamenti nell’area artigianale. Addirittura venne anche una televisione cinese ad occuparsi del caso. A dire la verità questa misura non ha mai avuto un grande successo. Abbiamo capito che, evidentemente, questo tipo di incentivi non sono attrattivi più di tanto perché se un giovane non ha lavoro non c’è incentivo che tenga. Pur mantenendo ancora in piedi questa misura, ne abbiamo pensato anche un’altra”. In pratica Latronico potrebbe diventare ‘’una piccola Lisbona’’, per citare una delle città europee mete indiscusse dei pensionati europei. “Approfittando della legge Bagnai- dice il sindaco- nell’ultimo bilancio abbiamo sancito l’eliminazione delle tasse sui rifiuti per dieci anni a tutti i pensionati che si trasferiscono a Latronico, non solo quelli esteri, che ovviamente cambiano la residenza. E’ una misura già approvata e, oltre alle tasse, abbiamo aggiunto la possibilità di fare le cure termali gratuitamente”.

Bagnai è un senatore leghista che ha proposto che "le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione" che vengono pagate da soggetti esteri, purché trasferiscano in Italia la propria residenza "in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti" possano scegliere di sottoporre i loro redditi esteri "di qualunque categoria" a una tassa forfettaria del 7 per cento.

“Il fatto che Latronico abbia anche un importante impianto termale e che sia candidato, già da tempo, a diventare un punto di riferimento per il benessere e la salute in Basilicata e nel sud Italia, è un incentivo maggiore- spiega De Maria- e credo che, a proposito di lavoro, spopolamento, occupazione, una spinta importante sarà data dall’avvio, spero a breve, degli alberghi nelle Terme e dall’investimento dei russi”.

E, in riferimento alla misura ‘’Bagnai’’ De Maria conclude : “Spero che questa misura possa avere più successo. Partiamo ora e faremo una fortissima pubblicità per farla conoscere quanto più possibile”.





MpVerg