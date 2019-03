NEWS BREVI

15/03/2019 - FITA TEATRO Basilicata, Progetto FONDAMENTA: cambio location Per motivi logistici, l'evento conclusivo del Progetto FONDAMENTA si terrà alle ore 17:00 con un rinfresco presso la TRATTORIA DEL DUOMO in via Serrao n.8 a Potenza, anzichè presso Tourist Hotel come comunicato in precedenza.

Rimane invece invariato il programma della mattina, con la verifica laboratoriale, presso il Centro Servizi di Volontariato (Csv) in via Sicilia (ex Ipias).

Confidiamo nella vs. gradita presenza per poterci offrire l'opportunità di illustrare le attività della ns. Federazione attraverso la testimonianza del Presidente nazionale Carmelo Pace.



12/03/2019 - Sospensione idrica a Pomarico Pomarico: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in Contrada Serre. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione. 11/03/2019 - Sospensione idrica a Spinoso e Pietragalla Spinoso: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori, nell'intero centro abitato ad eccezione di via Tenente Frezza , via San Rocco e zona 167.

Pietragalla: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:30 di oggi fino al termine dei lavori.