Chi pensava che l’incontro ‘’operativo’’ previsto oggi in Regione Basilicata per parlare della vicenda della frana sulla Statale Sinnica potesse servire a capire perlomeno le modalità degli interventi da effettuare, resterà sicuramente deluso. All’incontro hanno preso parte la Regione Basilicata (dipartimento difesa del suolo e Protezione Civile), Anas, Consorzio di Bonifica, il Comune di Senise (con il responsabile dell’ufficio tecnico) e il geologo Antonio Petraglia per conto dei proprietari del terreno. Ed è stata proprio la natura privata dell’area ad aver, di fatto, bloccato la discussione. Secondo il Consorzio di Bonifica la condotta consortile esistente si trova a qualche metro dalla frana e, di conseguenza, non ci sarebbero effetti diretti tra smottamento e condotte.

La stessa responsabilità respinta dalla Regione Basilicata che non effettuerà nemmeno studi o sondaggi per capire la reale entità del fenomeno. Sono decadute, dunque, tutte le rassicurazioni che sembravano essere arrivate alla fine del precedente incontro in Prefettura, quello del 6 marzo, in cui sembrava che si fosse arrivati alla conclusione di un intervento da parte di Regione Basilicata da un lato e Anas dall’altro.

Non si è, dunque, addivenuti né a quantificare i danni, né a parlare di possibili costi o tempi degli interventi. Ed è stato anche annullato l’incontro previsto per il 18 marzo in cui le parti avrebbero dovuto comunicare al prefetto di Potenza (proprio in questi giorni c’è l’avvicendamento) quanto deciso oggi.

E, intanto, il tratto di una delle arterie più importanti della Basilicata, resta inesorabilmente chiusa. Ma, questo, lo abbiamo già ripetuto tante, troppe volte.

“Non possiamo perdere ancora tempo per capire di chi sono le responsabilità – ha detto Bernardino Filardi, capo ufficio tecnico del Comune di Senise- la situazione è grave, perché la frana non è un fenomeno di piccola entità e già da tempo era stata segnalata e occorre fare presto”.





MpVerg

