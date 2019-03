NEWS BREVI

12/03/2019 - Sospensione idrica a Pomarico Pomarico: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in Contrada Serre. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione. 11/03/2019 - Sospensione idrica a Spinoso e Pietragalla Spinoso: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori, nell'intero centro abitato ad eccezione di via Tenente Frezza , via San Rocco e zona 167.

Pietragalla: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:30 di oggi fino al termine dei lavori. 11/03/2019 - Solidarietà alla testata Cronache lucane

Assostampa e Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprimono solidarietà alla Direttrice di Cronache Lucane, Maria Fedota, per le minacce e il successivo atto vandalico perpetrato ai danni della sua auto, secondo quanto riportato in una nota pubblicata dallo stesso quotidiano lucano.

Assostampa e Ordine confidano nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché, con la massima tempestività, possano ricostruire i fatti, individuando e denunciando i responsabili di simili vili attacchi. A essere minacciata, come sempre in questi casi, non è soltanto la giornalista bersaglio dell’atto intimidatorio, ma la libertà di stampa nel suo complesso e il diritto dei cittadini a essere informati.