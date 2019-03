NEWS BREVI

5/03/2019 - Sospensione Idrica a Matera Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Montescaglioso (dall'incrocio di via Columella a contrada Serra Loconte sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. 4/03/2019 - Matera 2019, francobollo commemorativo E' stato emesso il francobollo dedicato a Matera, Capitale europea della cultura 2019. Come già preannunciato, la vignetta del valore postale, stampato in rotocalco, mostra una veduta delle città incentrata sui "Sassi", gli antichi quartieri scavati nelle rocce. Il francobollo è valido per la posta ordinaria destinata all'Europa e all'area mediterranea. L'annullo speciale primo giorno di emissione è disponibile nell'ufficio postale di Matera città.Ansa 4/03/2019 - Sospensioni idriche 4 marzo 2019 Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico, Rotondella: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sulla tratta della strada statale 106 Jonica da Scanzano a Nova siri e in località Trisaia sarà sospesa dalle ore 08:00 di domani mattina fino al termine dei lavori.