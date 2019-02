Manca poco alla presentazione delle liste elettorali per le regionali del prossimo 24 marzo. Mai come questa volta il risultato è incerto in una delle regioni in cui negli ultimi anni ha sempre vinto il centro sinistra. L'incertezza del risultato parte anche da quella delle candidature che la nuova legge elettorale regionale sta evidenziando nelle ultime ore. Ricordiamo che si vota con un maggioritario, dove chi vince con un risultato sopra il 30% ottiene un premio di maggioranza che si può concretizzare fino al massimo di 3 consiglieri in più. Infatti chi vince avrà a disposizione 11 consiglieri su 20, se supera il 30% potrà ottenere altri consiglieri in proporzione fino ad un massimo di 14. Chi gareggia con lista unica, per ottenere il consigliere, deve superare lo sbarramento del 3% che in voti, analizzando i dati delle precedenti elezioni regionali, dovrebbe essere un numero pari o superiore a 7500. Chi gareggia in coalizione dovrà superare l’8% (circa 20mila voti). Da qui si capisce lo stallo sulle candidature e sulle possibili coalizioni. Anche perché mai come in questa tornata i nomi avranno la meglio (e più peso) rispetto ai programmi.

Il centro destra sembrava aver trovato la quadra con Bardi ma nelle ultime ore, così come vi stiamo raccontando, sembra allontanarsi il nome del Generale (“troppo distante dalle istanze dei territori”) e si avvicina sempre di più quello di un sindaco (o ex). In pole position sembra esserci il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala ma da Policoro hanno già fatto sapere che, se Bardi non sarà così come concordato in precedenza, allora la proposta dovrà cadere sull’ex sindaco policorese Rocco Leone. Ancora in lizza il nome del sindaco di Tolve e senatore leghista Pasquale Pepe.



Il Movimento 5 Stelle, già da tempo ha formato la sua squadra, con a capo il potentino Mattia e con Di Maio che, nelle scorse ore, anche in seguito all’insuccesso in Abruzzo, ha aperto anche alle liste civiche.

Le incertezze maggiori sono tutte a sinistra. L'ex governatore Pittella è pronto a ricandidarsi con l'appoggio di buona parte del partito Democratico, di ex assessori regionali e alcuni sindaci. Da articoli pubblicati in questi giorni e fin ora mai smentiti, dovrebbero essere ben 20 le liste pronte ad appoggiarlo, 10 nella provincia di Matera e 10 in quella di Potenza. Ma l'ex governatore ha contro tutta l'area estrema della sinistra, LeU di Speranza e Bubbico, l'ex presidente del consiglio regionale Piero Lacorazza e qualche ex consigliere regionale.

Il PD nazionale, dopo le elezioni in Abruzzo, chiede di ricompattare il centro sinistra e richiama all'unità. Unità che potrebbe arrivare solo se Marcello Pittella facesse un passo indietro. Se ciò non avvenisse, si aprono tanti scenari che verranno influenzati drasticamente dal sistema elettorale. Infatti Piero Lacorazza dovrà decidere se allearsi con LeU o andare da solo cercando di superare il 3%. Stessa situazione per la lista di Silvana Arbia SMS e la civica di Carmen Lasorella. A questo punto anche LeU potrebbe correre da solo provando a sfondare l'attuale 7% accreditato dai sondaggi e raggiungere la doppia cifra. Nel quadro generale non bisogna poi sottovalutare le civiche ambientaliste, anche loro pronte a raggiungere il tetto del 3% e a provare a portare un proprio rappresentante in regione. Uno scenario che potrebbe mettere in crisi le coalizioni formate da tante liste, visto che chi gareggia da solo potrebbe avere un consigliere di opposizione a differenza di chi è in coalizione.



Giuseppe Panaino

lasiritide.it