NEWS BREVI

31/01/2019 - Sospensione erogazione idrica 31 gennaio 2019 Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Eraclea, via Donna Perna e zona Santi Quaranta resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Palazzo San Gervasio: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Succursale, via Sirene, via Isonzo, vico Stretto e strade limitrofe sarà sospesa dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo imprevisti.

31/01/2019 - Neve: scuole chiuse in diversi Comuni In seguito alle nevicate delle scorse ore e, come hanno comunicato in tanti, “in via precauzionale”, i sindaci di diversi Comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse (elenco in aggiornamento) a: Viggianello, Rotonda, Nemoli, Lagonegro, S. Severino Lucano, Latronico, San Fele e Viggiano. Mentre per quanto riguarda il Comune di Lauria, svolgeranno regolare attività solamente: la scuola elementare Marconi, la scuola elementare Brancati, la scuola dell'infanzia via XXV aprile, la scuola dell'infanzia via caduti e l'asilo nido.



29/01/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione, nelle seguenti zone: via Roma dal civico 2 all'angolo di viale Sant'Anna, via Matteotti, via Berlinguer, via San Sebastiano e zone limitrofe. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua