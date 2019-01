NEWS BREVI

26/01/2019 - Terna su Avigliano (Pz): risolti i problemi sull'alta tensione Terna comunica che al momento i problemi di disalimentazione sull’alta tensione nell’area di Avigliano sono stati risolti. 25/01/2019 - Posizione di Terna su blackout Avigliano I tecnici di Terna sono stati impegnati tutta la giornata per risolvere i guasti sulla rete di alta tensione nell'area di Avigliano. Poiche' le condizioni del tempo risultano ancora fortemente instabili, le linee elettriche continueranno ad essere attentamente monitorate nelle prossime ore.



25/01/2019 - Tito, chiusura delle scuole per neve anche sabato 26 gennaio A causa del perdurare delle precipitazioni nevose e data l’alta probabilità di formazione di ghiaccio, con conseguenti disagi per la circolazione e possibili pericoli per la sicurezza, il sindaco di Tito ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per il giorno sabato 26 gennaio 2019. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua