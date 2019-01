Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

23/01/2019 - Comunicazione sospensione idrica in Basilicata oggi 23 gennaio Sant'Arcangelo: per consentire la riparazione di un guasto sulla condotta dell'Agri, l'erogazione idrica nel centro storico sarà sospesa dalle ore 12:00 di domani alle ore 08:00 del giorno 25-01-2019, salvo imprevisti.

Armento, San Martino d'Agri, Missanello, Gallicchio, Guardia Perticara, Corleto Perticara, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova: per consentire la riparazione di un guasto sulla condotta dell'Agri, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di domani alle ore 08:00 del giorno 25-01-2019, salvo imprevisti.

Spinoso, Montemurro, Viggiano: a causa di un guasto sulla condotta dell'Agri, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di domani 24 gennaio alle ore 08:00 del giorno 25 gennaio, salvo imprevisti. SPINOSO: intero territorio; MONTEMURRO: intero territorio; VIGGIANO: località Valloni, Serra Carlea e zone limitrofe.

22/01/2019 - COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE IDRICA OGGI IN Basilicata Grassano, Grottole, Garaguso, Calciano, Oliveto Lucano, Salandra: a causa di un guasto sulla condotta adduttrice del Frida, l'erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Matera: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile nelle contrade Quartarella, Serritello la Valle, Serra Paducci, al borgo Venusio, e lungo la Statale 99 sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 24-01-2019, salvo imprevisti. 21/01/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Ferrandina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona industriale e Macchia sarà sospesa dalle ore 07:30 di domani mattina fino al termine dei lavori.

Grottole: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa nella parte alta dell'abitato dalle ore 11:15 di oggi fino al termine dei lavori, salvo imprevisti.

Montemilone: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Manzoni, nelle zone limitrofe e nella zona bassa dell'abitato resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua