NEWS BREVI

8/01/2019 - 'Io sono lucano', il marchio Coldiretti Otto mesi di sperimentazione nel corso del 2019 con l'avvio di un progetto pilota di filiera e la concessione ai produttori agricoli lucani del marchio "Io sono lucano": è il percorso del progetto "Obiettivo 100% Lucano" realizzato e promosso dalla Coldiretti di Basilicata per distinguere e promuovere sul mercato alimentare le produzioni agricole locali. Il marchio è stato presentato stamani, in una conferenza stampa, a Matera.

7/01/2019 - Comunicazione di sospensione idrica in Basilicata Montescaglioso: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in via Indipendenza, angolo via Venezia angolo rotatoria via Santa Lucia, dalle ore 12:15 circa alle ore 15:00 circa di oggi, salvo imprevisti

Ripacandida: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al recupero del livello. Acquedotto Lucano ha istituito il servizio sostitutivo tramite autobotte che stazionerà, alternativamente, in Largo Steccato e in viale Regina Margherita.

Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:45 di oggi fino al termine dei lavori, nelle seguenti zone: via G. Bruno, via Genova, via Firenze, via Bari, via Milano e via Torino.

7/01/2019 - Comunicazione di servizio: smarrito bracciale a Policoro Con questo messaggio vogliamo aiutare la signora Magda a ritrovare un oggetto, dal grande valore affettivo, smarrito sabato scorso a Policoro. Si tratta di un bracciale con pietre colorate verdi e gialle. I luoghi visitati dalla signora sono il centro commerciale di Policoro, viale Siris e piazza Heraclea. Se ha trovato il bracciale che, ripetiamo, non ha valore economico ma ha un grande valore affettivo, può chiamare al numero 3921486128 o contattare la nostra redazione. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua