NEWS BREVI

6/01/2019 - Serie D-g/H: risultati 18^ giornata Città di Fasano – Granata 5-0

Città di Gragnano – Sorrento 1-0

Nola – Francavilla 1-2

Savoia – Az. Picerno 0-0

Cerignola – Pomigliano 5-0

Fidelis Andria – Gelbison 0-0

Sarnese – Gravina 1-1

Mer. 16 gennaio ore 14:30

Altamura – Nardò

Mer. 30 gennaio ore 14:30

Bitonto - Taranto

5/01/2019 - Sospensione idrica in Basilicata Pietragalla: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 alle ore 17:00 salvo imprevisti.

Palazzo San Gervasio: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, nella zona alta dell'abitato potrebbero verificarsi cali di pressione dalle ore 14:00 di oggi fino al recupero del livello. 4/01/2019 - Rotonda,rinviato il Memorial "Francesco Conte" A causa delle cattive condizioni meteo che non consentono alle squadre di raggiungere la sede degli incontri, il II Memorial "Francesco Conte" viene rinviato a data da destinarsi. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua