NEWS BREVI

2/01/2019 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in contrada Rossellino e zone limitrofe dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di oggi salvo imprevisti,



Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa in via Poggio Cavallo, via Rifreddo e zone limitrofe dalle ore 23:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina, salvo imprevisti. 2/01/2019 - Sospensione idrica a Ferrandina Ferrandina: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in via Guglielmo Pepe dalle ore 12:45 alle ore 14:45, salvo imprevisti 31/12/2018 - Pubblicato numero speciale del bollettino ufficiale regionale E’ consultabile on line, nell’apposita sezione del portale web della Regione Basilicata, il numero speciale 55 del Bollettino Ufficiale dell’Ente. Nell’edizione odierna del Bur compaiono, in particolare: la legge regionale “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli organismi e degli enti strumentali della Regione per l’esercizio finanziario 2019” e il “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture”. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua