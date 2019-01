Nella giornata di ieri, 1 gennaio 2019, la postazione dell’automedica con sede a Senise è rimasta chiusa nei turni della mattina e del pomeriggio. Una chiusura che diversi cittadini ci hanno segnalato evidenziando disagi e lamentele per l’interruzione di un servizio che, ovviamente, è ritenuto e non a torto di primaria importanza. E non solo per Senise, visto che l’automedica interessa un bacino d’utenza che copre gran parte dell’asse sinnico e non solo. Inoltre ha fatto discutere la chiusura proprio in un periodo di festa quando ci sono più presenza nei territori. Tale postazione, per intenderci, è quella che prevede una panda con il medico a bordo che, in molti casi, serve a stabilizzare un paziente in attesa (qualora se ne presenti il caso) dell’arrivo dell’ambulanza. A Senise questo servizio esiste dal 2010. Il perché della chiusura della postazione ce lo ha spiegato il dottor Diodoro Colarusso, direttore del dipartimento emergenza-urgenza di Basilicata. “Uno dei medici- ci ha detto- si è infortunato e per la giornata del 1 gennaio non vi era la disponibilità di nessuno per la sostituzione in quanto nei giorni precedenti si sono dovuti far carico di coprire i turni rimasti scoperti”. Turni scoperti e difficoltà di sostituzione anche perché i medici attualmente effettivi nella postazione senisese sono solo due. “Sì, sono rimasti in due- continua Colarusso- e si sta provvedendo al reintegro degli altri però, purtroppo, non è facile poiché molti medici chiamati non sono disposti a venire. Intanto i turni sono garantiti da tutti i medici che operano nell'area fino a quando sarà possibile. Ma, come detto, per la giornata del 1 gennaio tutti erano già impegnati nelle loro postazioni”. E per quanto riguarda il futuro della postazione senisese aggiunge: “Stiamo acquisendo i turni delle altre postazioni per far sì che quella di Senise sia sempre operativa”.



Mariapaola Vergallito