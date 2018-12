Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

27/12/2018 - Presentazione del libro "Storia di una endocumentata" E' il racconto crudo, reale, disarmante dell’attraversamento della frontiera tra Messico e Stati Uniti affrontato dall'autrice del libro Ilka Oliva Corado, indocumentata tra migliaia di indocumentati che ogni giorno tentano l’impresa.

Ilka Oliva Corado è nata a Comapa, nel dipartimento di Jutiapa, in Guatemala, l’8 agosto 1979. Da bambina vendeva gelati nel mercato di Ciudad Peronia, nella periferia della capitale guatemalteca. Si è diplomata in Educazione Fisica, per poi diventare arbitro di calcio. Ha intrapreso studi di psicologia presso l’Universidad de San Carlos, in Guatemala, interrotti nel 2003 quando decide di emigrare negli Stati Uniti, attraversando da indocumentata il deserto di Sonora nello stato di Arizona.

Venerdì 28, presentiamo il libro insieme alla traduttrice Maria Rossi, presso la libreria Kiri in viale Dante a Potenza alle ore 18.30. 26/12/2018 - Sospensione idrica 26 dicembre 2018 Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Nicola Sole (dal n. 54 al n. 62) potrebbe subire cali di pressione fino alle ore 13:00, salvo imprevisti.

Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica, in via Padula resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 23/12/2018 - Comunicazione sospensione Idrica Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 23:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti.

Bernalda: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile a Metaponto Borgo resterà sospesa fino al recupero del livello idrico. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua