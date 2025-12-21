|
|Eccellenza Basilicata. Melfi vola in vetta, crolli pesanti per Santarcangiolese e Chiaromonte
21/12/2025
|La prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza vede spiccare il volo il Melfi che, travolgendo lAtletico Montalbano con un netto 8-0, approfitta del turno di riposo dellAngelo Cristofaro Oppido e si porta solitario in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio. Netto passo falso della Santarcangiolese che a Tolve crolla per 4-0, allontanandosi dalla testa della graduatoria, ora distante nove lunghezze. Cade in casa anche il Real Chiaromonte, superato di misura dal Brienza, così come il Policoro, sconfitto 3-0 dal Lagonegro.
Di seguito risultati e classifica.
Eccellenza 16ª giornata (21 dicembre 2025)
Avigliano Paternicum 1-1
Elettra Marconia C.S. Vultur 1921 2-0
Lykos Tolve Santarcangiolese 4-0
Melfi 1929 Atletico Montalbano 8-0
Policoro Lagonegro 1929 0-3
Real Chiaromonte Brienza 0-1
Tricarico P.S. San Cataldo 2-4
Riposa: Angelo Cristofaro Oppido
Ritirato: Montescaglioso
Classifica
Melfi 1929 36
Angelo Cristofaro Oppido 33
San Cataldo 31
Santarcangiolese 27
Avigliano 25
Lykos Tolve 21
Elettra Marconia 20
Paternicum 20
Brienza 19
Lagonegro 1929 17
C.S. Vultur 1921 (-1) 17
Real Chiaromonte 14
Policoro 12
Atletico Montalbano 10
Tricarico P.S. 8
