HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Eccellenza Basilicata. Melfi vola in vetta, crolli pesanti per Santarcangiolese e Chiaromonte

21/12/2025



La prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza vede spiccare il volo il Melfi che, travolgendo lAtletico Montalbano con un netto 8-0, approfitta del turno di riposo dellAngelo Cristofaro Oppido e si porta solitario in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio. Netto passo falso della Santarcangiolese che a Tolve crolla per 4-0, allontanandosi dalla testa della graduatoria, ora distante nove lunghezze. Cade in casa anche il Real Chiaromonte, superato di misura dal Brienza, così come il Policoro, sconfitto 3-0 dal Lagonegro.
Di seguito risultati e classifica.

Eccellenza  16ª giornata (21 dicembre 2025)
Avigliano  Paternicum 1-1
Elettra Marconia  C.S. Vultur 1921 2-0
Lykos Tolve  Santarcangiolese 4-0
Melfi 1929  Atletico Montalbano 8-0
Policoro  Lagonegro 1929 0-3
Real Chiaromonte  Brienza 0-1
Tricarico P.S.  San Cataldo 2-4
Riposa: Angelo Cristofaro Oppido
Ritirato: Montescaglioso

Classifica
Melfi 1929 36
Angelo Cristofaro Oppido 33
San Cataldo 31
Santarcangiolese 27
Avigliano 25
Lykos Tolve 21
Elettra Marconia 20
Paternicum 20
Brienza 19
Lagonegro 1929 17
C.S. Vultur 1921 (-1) 17
Real Chiaromonte 14
Policoro 12
Atletico Montalbano 10
Tricarico P.S. 8


ALTRE NEWS

CRONACA

21/12/2025 - Basilicata. Acque minerali, via libera della Giunta al disegno di legge
21/12/2025 - Carabinieri e scuola a Potenza: incontro sui rischi dei petardi e sulla sicurezza
20/12/2025 - Policoro, tentano un furto in una struttura sul litorale: arrestati due giovani
20/12/2025 - Assalto nella notte al bancomat Bper di Lauria: esplosione e indagini in corso

SPORT

21/12/2025 - Grande volley a Sorrento, la Rinascita Lagonegro cede solo al tie-break
21/12/2025 - Lega Pro, Monopoli-Potenza 2-1, beffa nel finale
21/12/2025 - Il Francavilla di Lazic torna al successo espugnando il campo di Afragola
21/12/2025 - Un grande Ferrandina supera l'Heraclea

Sommario Cronaca                        Sommario Sport








    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo