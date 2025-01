L’Atletico Montalbano ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Monticelli, difensore classe 2005, per rafforzare il reparto arretrato in Promozione lucana. Cresciuto nelle giovanili del Monopoli e con esperienze in Eccellenza con Arboris Belli, Grottaglie e Ginosa, Monticelli porta tecnica, visione di gioco e solidità difensiva. Grazie alla GC Sport Consultants, il giovane talento trova un’opportunità per proseguire la sua crescita calcistica in Basilicata. Di seguito il comunicato.



L’Atletico Montalbano mette a segno un colpo di mercato destinato a rafforzare il proprio reparto arretrato: Lorenzo Monticelli, difensore classe 2005, è ufficialmente un nuovo giocatore della formazione lucana. Con un bagaglio di esperienze maturate tra settori giovanili di alto livello ed esperienze nelle categorie dilettantistiche, Monticelli si prepara a vivere una stagione da protagonista nella Promozione lucana.



Dalla Puglia alla Basilicata: la crescita di un giovane talento.

Nato calcisticamente nelle giovanili del Monopoli, dove ha giocato dall’Under 14 all’Under 18, Monticelli ha saputo distinguersi per qualità tecniche e capacità di lettura del gioco. Il suo talento lo ha portato ad affrontare il campionato di Eccellenza con l’Arboris Belli da sotto età, accumulando ben 17 presenze nonostante la giovane età. Un’esperienza che ha consolidato il suo percorso di crescita, fornendogli minuti importanti contro avversari più esperti e strutturati fisicamente.

Successivamente, Monticelli ha vestito la maglia del Grottaglie, contribuendo alle ultime quattro partite della stagione dopo un infortunio che ne aveva rallentato il cammino. L'ultima annata l’ha vissuta con il Ginosa, registrando circa 9-10 presenze e confermandosi come un prospetto affidabile e in costante crescita.



Un rinforzo mirato per l’Atletico Montalbano.

Con il suo arrivo, l’Atletico Montalbano guadagna un difensore duttile e determinato, pronto a dare solidità e personalità alla retroguardia. Monticelli si distingue per la sua capacità di impostare l’azione da dietro, la marcatura attenta e il senso della posizione, caratteristiche fondamentali per il gioco della squadra. Il suo innesto rappresenta un’operazione strategica, finalizzata a garantire maggiore equilibrio alla formazione impegnata nella corsa ai piani alti della Promozione.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’intermediazione della GC Sport Consultants, che ha saputo valorizzare il percorso del giovane difensore e trovare la soluzione ideale per il suo futuro.