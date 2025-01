Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo quello di domenica 12 gennaio, con inizio alle ore 18:00: il Palasport Lanera di Matera ospiterà lo scontro al vertice del girone B di serie D femminile, con la Daken PSA Matera Volley che affronterà la KlimaItalia Castellana Grotte, in una match che promette emozioni e spettacolo.

Non sarà una sfida come le altre per le biancazzurre di casa, guidate dal tecnico Dino Esposito, coadiuvato dall’assistente Francesco Parente e dai dirigenti Cosimo e Nicola Iacovuzzi. Attualmente al secondo posto in classifica con 3 punti di distacco dal Castellana Grotte, la Daken PSA Matera Volley ha davanti una grande opportunità: una vittoria piena significherebbe non solo agganciare la vetta e mantenere viva la corsa per il vertice del girone, ma anche ottenere la matematica qualificazione alla Coppa Puglia, il primo obiettivo stagionale (alla competizione si qualificano le prime due squadre di ogni girone e la migliore terza classificata dei raggruppamenti, rendendo questa partita ancora più cruciale per le ambizioni delle biancazzurre).

Il primo posto, al termine della Prima Fase, non rappresenta soltanto un prestigioso traguardo, ma garantirebbe anche un cammino più agevole nella Seconda Fase dei Play Off, dove il sogno promozione si farebbe più concreto. Una posta in palio altissima, dunque, in una sfida che sarà decisiva per entrambe le squadre.

La Daken PSA Matera Volley arriva a questo appuntamento con un ruolino di marcia impressionante: sette vittorie consecutive, tutte da 3 punti, che hanno riscattato alla grande l’unica sconfitta stagionale subita nella prima giornata contro il Massafra (1-3). Tra le vittorie più significative, ci sono quelle contro LoScrigno Gioielli Ostuni e JokerUisp'80 Putignano, due squadre ora distanti dalle prime quattro posizioni della classifica, proprio in seguito alle sconfitte subite contro le materane.

Il mix vincente tra atlete esperte e giovani promesse si è rivelato una formula perfetta per il team biancazzurro, con le nuove leve che, inserite progressivamente in campo, stanno crescendo sia durante gli allenamenti che proprio grazie agli spezzoni di partita concessi dall’allenatore, dimostrando che il progetto tecnico punta anche al futuro.

Castellana Grotte non è soltanto la capolista del girone, ma anche una squadra solida e ben organizzata. La sfida di domenica sarà una battaglia su ogni pallone, un match da vivere fino all’ultimo punto. Le due formazioni si giocano tutto: Castellana Grotte vuole consolidare la leadership, mentre la Daken PSA Matera Volley mira a riaprire i giochi per il primo posto e a centrare l’ambiziosa qualificazione alla Coppa Puglia.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 12 gennaio, alle ore 18:00, al Palasport Lanera di Matera. Tutti gli appassionati sono invitati a sostenere le biancazzurre in questa sfida fondamentale, tappa cruciale per raggiungere la zona play off e ben figurare nella fase decisiva del campionato.

Fondamentale essere presenti a questa sfida spettacolare: due ottimi sestetti si contenderanno la gloria in un match che promette spettacolo ed emozioni!