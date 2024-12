Un successo importante da parte di un giovane lucano in Friuli Venezia Giulia è stato reso nota d Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano.

“Complimenti a Ivan Cerbino - fa sapere Setaro - nostro concittadino, per aver onorato la nostra Muro Lucano e la Basilicata tutta al 17° Christmas Cup Nuoto Pinnato di Lignano Sabbiadoro. Ivan ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo nelle distanze dei 50 metri in apnea, 200 metri un monopinna e 100 metri in monopinna. Inoltre, ha ottenuto il pass di accesso ai campionati italiani di categoria e assoluti in programma nel 2025. Un ringraziamento anche ad Antonio Potenza, Responsabile Regionale FIPSAS, alla società Hydrosport e ai suoi genitori per il prezioso lavoro svolto. Grande Ivan e in bocca al lupo”.