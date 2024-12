La pratica per la candidatura è stata avviata grazie alla volontà di più soggetti promotori: Comune di Pisticci, Nettis Resort srl, Porto degli Argonauti, ASD Triathlon Basilicata, Pastificio De Sortis e altri imprenditori lucani con l’obiettivo di promuovere il territorio, i marchi e i prodotti a livello nazionale. ” Il Porto degli Argonauti è una tra le poche location in Europa a garantire condizioni perfette per l’organizzazione di una gara di Triathlon di così alto livello - ha spiegato Vito Mecca, presidente dell’ASD Triathlon Basilicata e direttore di gara di Argonauti TRI - saremo in grado di garantire la migliore organizzazione per questo importante appuntamento che costituisce per Pisticci e la Basilicata una grande occasione per promuovere il territorio attraverso il turismo sportivo”.

Nel panorama attuale del turismo, i grandi eventi sportivi stanno emergendo come una delle strategie più efficaci per attirare visitatori senza ricorrere a costose campagne di promozione o alla partecipazione a fiere internazionali. Organizzare eventi sportivi di così alto profilo non significa solo creare momenti di grande impatto mediatico, ma anche sviluppare un indotto economico e culturale significativo. Competizioni come le gare di triathlon attirano atleti, staff tecnico, appassionati e accompagnatori, generando automaticamente un flusso turistico diversificato. Questi visitatori, oltre a partecipare all’evento, esplorano il territorio, soggiornano in strutture locali e apprezzano le bellezze naturali e culturali della zona.

Tutto ciò avviene, senza la necessità di investimenti pubblicitari diretti, sfruttando il richiamo intrinseco dell’evento stesso, destagionalizzando il turismo, sostenendo l’economia locale nei periodi di bassa stagione. Queste le parole dell’ing. Antonio De Nicolò, AD del Porto degli Argonauti. Un sentito ringraziamento al sindaco di Pisticci, Domenico Albano e all'assessore allo Sport, Dolores Troiano, per il loro prezioso supporto e impegno nel rendere possibile questa candidatura, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra istituzioni e comunità sia fondamentale per il successo delle iniziative sportive.