Finisce 0-0 il big match di Promozione tra il Lagonegro, capolista, e il Montalbano, secondo in classifica. La situazione resta invariata: il Lagonegro si conferma campione d’inverno con 5 punti di vantaggio sugli ionici.



A Casalbuono le due squadre si sono affrontate a viso aperto, nonostante alcune importanti assenze. La partita è rimasta equilibrata, ma priva di reti.



Del pari non approfitta il Corleto Perticara, che crolla in trasferta contro il Marmo Platano con un netto 4-1. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 16’ con Laino, ma i padroni di casa hanno ribaltato il risultato. Pozzoli firma il pareggio al 20’ del primo tempo, seguito dalla rete del sorpasso di Giuseffi al 40’. Nella ripresa, P. Giuseffi sigla il 3-1 al 2’, e Troglia chiude i giochi al 24’.



Successo di misura per il Pietragalla, che espugna Policoro, e importante vittoria in trasferta del Real Chiaromonte, che supera il Vietri grazie alle reti di Fanelli (15’ st) e Cascini (35’ st). Il Real Chiaromonte resta in piena corsa per i play-off.



RISULTATI



ACS 09 - Polisportiva Tito 3-1

Lagonegro 1929 - Atletico Montalbano 0-0

Maratea - Moliterno 0-2

Marmo Platano - Corleto Perticara 4-1

Reti: 16’ Laino (C), 20’ Pozzoli (MP), 40’ Giuseffi (MP), 2’ st P. Giuseffi (MP), 24’ st Troglia (MP)

Miglionico Calcio - Sporting Lavello 0-3

Policoro Calcio - Pietragalla 0-1

Viggiano - Viribus Potenza 1999 1-2

S.C. Vietri - Real Chiaromonte 0-2

Reti: 15’ st Fanelli (RC), 35’ st Cascini (RC)

CLASSIFICA



Lagonegro 1929 - 37 punti

Atletico Montalbano - 32

Corleto Perticara - 29

Pietragalla - 27

Real Chiaromonte - 27

Viribus Potenza 1999 - 23

Policoro Calcio - 21

Marmo Platano - 21

Polisportiva Tito - 21

Sporting Lavello - 19

Miglionico Calcio - 18

Viggiano - 17

ACS 09 - 14

Moliterno - 13

S.C. Vietri - 7

Maratea - 4



