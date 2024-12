Una nuova e splendida pagina di sport è stata realizzata a Sant'Arcangelo, grazie all’unione e alla collaborazione tra il centro AIAS e la società sportiva ACS 09, con l’amministrazione comunale che ne ha patrocinato l’iniziativa. Da oggi infatti anche tanti ragazzi/e che frequentano il centro nato nel maggio 1989 e che tratta utenti ambulatoriali, extramurali, domiciliari e dal 2011 anche semiresidenziali avranno la possibilità di giocare in un vero e proprio campionato organizzato della FIGC in Basilicata. La presentazione è avvenuta presso la sede del centro AIAS di Sant'Arcangelo dove a fare gli onori di casa c’era la coordinatrice degli ambulatori A.I.A.S. Val D' Agri dell' A.I.A.S. ETS (Ente Terzo Settore) Potenza, Angela Cesarano che ha voluto sottolineare l’importanza di ogni singola figura lavorativa “noi lavoriamo sempre in squadra, la nostra equipe è formata da terapisti, logopedisti, psicologi, assistenti sociali, medici specialisti”. Non ha voluto far mancare la sua presenza il direttore Sanitario dottor Cugno, così come il primo cittadino Salvatore La Grotta. Di seguito il comunicato del centro che ha postato attraverso i social, mentre nel video riportiamo le parole del DS dell’ACS 09, Rocco Fantini, il quale il giorno dopo il via di questa nuova avventura ci racconta le emozioni raccolte dai calciatori che hanno partecipato all’evento oltre che il progetto avviato tra il centro AIAS e appunto la società rossoblu.



Comunicato AIAS

IL CALCIO È DI TUTTI

Oggi pomeriggio con la straordinaria partecipazione della Dirigenza A.I.A.S., il Sindaco del Comune di S. Arcangelo, il D.S.della squadra ACS'09, dopo la firma del protocollo d' intesa è stata presentata la squadra "A.I.A.S. S. ARCANGELO" formata da atleti che hanno preso parte al progetto " il calcio è di tutti" promosso dalla DCPS- FIGC.

Una delegazione della ACS' 09 ha consegnato le divise ufficiali e le tute offerte dallo sponsor ufficiale della squadra ACS' 09.

I nostri ringraziamenti al Sindaco Salvatore La Grotta che ha patrocinato questa meravigliosa iniziativa,al D.S.della ACS'09 SANT'ARCANGELO sponsor ufficiale, al Mister Fabio Siviglia, ai giovani giocatori e alle loro famiglie nostre grandi sostenitrici.



