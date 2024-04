Grande risultato per Dario Donato che, conquistando a Senise l’oro nella Coppa Italia Nazionale di distensioni su panca, ha ottenuto una straordinaria qualificazione agli assoluti di pesistica FIPE che si disputeranno a Roma il mese prossimo. Il veterano della Body Genesis Club di Castelluccio Inferiore, dopo aver sollevato 187 kg, si è messo alle spalle gli altri 70 partecipanti nella categoria 107 kg e sarà alla sua seconda apparizione in campo nazionale, dopo circa un decennio.

Nella palestra “Fitness One Sport Center”, di Gianni Gallo, è andata appunto in scena la Coppa Italia/Assoluti e Para Pwl/Campionati italiani Master valevoli per la qualificazione alle finali tricolori, che si svolgeranno a Roma i prossimi 18 e 19 maggio.

L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale FIPE Basilicata, nello specifico con il maestro Antonio Bruno e Chiara Cifarelli.

Le società regionali partecipanti sono state sette, con decine di atleti tra uomini e donne: il team castelluccese, sotto la guida del tecnico Giuseppe Crispino di Castelluccio Inferiore, ancora nella panca piana, si è messo in evidenza anche per l’ottimo esordio di Luigi Tancredi - Esordienti 13, Categoria di Peso 49 kg - che, sollevando 33 kg, si è aggiudicato il primo posto regionale ed un buon decimo nella classifica nazionale tra i più giovani in Italia.

La Body Genesis Club è una realtà consolidata e prossima al ventennio di attività, unica associazione della valle del Mercure, e non solo, a portare avanti programmi formativi e sociali: «speriamo che a maggio Donato possa regalarci il tanto atteso podio, per incorniciare questo anno da sogno», l’auspicio del tecnico Crispino.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

(nella foto Donato è il primo a destra, poi Tancredi e Crispino)