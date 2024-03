Sembra il finale di un film e invece l’ultima giornata del campionato Under 17 Provinciale della Basilicata ci ha raccontato una storia vera, con il destino che ha voluto regalare quella che si può tranquillamente definire una finale, tra le due squadre più forti del girone. A Sant’Arcangelo di fatti l’ACS 09 seconda in classifica ha ospitato la prima della classe, l’Agromonte che aveva due punti di vantaggio sui rossoblu. Per gli ospiti due risultati su tre per, per i locali il peso di dover per forza conquistare i tre punti. Tifosi ed appassioni hanno così assistito ad una splendida partita con le due formazioni che hanno entrambe confermato di trovarsi meritatamente nei piani alti della classifica, ma alla fine, le reti di Matteo d’Aquaro e Vincenzo Bascetta, hanno deciso il match in favore dei santarcangiolesi. Al di la delle singole giocate, dei goal e del premio finale però che rappresenta senza alcun dubbio un risultato storico per l’ACS 09, le immagini più belle sono arrivate a seguito del triplice fischio finale quando i calciatori dell’Agromonte, nonostante la delusione per un campionato perso negli ultimi novanta minuti, sono corsi a complimentarsi dai vincitori. Abbracci e sorrisi che hanno dimostrato ancora una volta quanto i giovani calciatori desiderino semplicemente “tirare due calci ad un pallone” senza dover per forza intraprendere una guerra personale con l’avversario o con l’arbitro. I complimenti quindi sono senz’altro per la società ACS 09 che attraverso un lavoro serio e programmato negli anni ha raggiuto questo grande trofeo senza mai anteporre la vittoria finale all’educazione sportiva e all’inclusione, ma anche alla società dell’Agromonte formata da istruttori bravi nell’insegnare il giuoco del calcio ai propri ragazzi ma anche nel trasmettere quelli che sono i fondamentali principi dello sport. Al termine della partita, abbiamo poi raccolto le sensazioni a caldo dei vincitori:



La Banca Roberto (Presidente ACS 09): Dopo tanti anni di duro lavoro è arrivato questo risultato storico che ci rende tutti più che orgogliosi. È un premio alla società che investe tanto sul settore giovanile con l’obbiettivo di valorizzare i ragazzi che sono il futuro di questo sport e del nostro club. Come da sempre ribadiamo, il settore giovanile è la colonna portante dell’ACS 09. I miei ringraziamenti vanno dunque ai ragazzi che sono splendidi, alle loro famiglie e ai tifosi tutti che soprattutto quest’oggi ci hanno regalato delle splendide emozioni. Un ringraziamento particolare poi lo voglio dedicare alla nostra società perché se oggi siamo qui a festeggiare il merito è di tutti, nessuno escluso. In fine non dimentico la società dell’Agromonte che ha disputato un ottimo campionato ed è veramente una bella squadra. I nostri ragazzi però quest’oggi si sono saputi imporre sul campo e, da l’anno prossimo cercheremo di alzare il livello attraverso la partecipazione ai campionati regionali.



Luigi Cifone (Allenatore ACS 09): Sono felice per la società alla quale vanno i miei ringraziamenti per gli sforzi messi in atto durante l’intera annata che è stata certamente più complicata in avvio, mentre nel girone di ritorno siamo stati semplicemente perfetti. Fondamentale il gruppo compatto, ma merito di questo è soprattutto dei ragazzi, bravi sia in campo che fuori. Al mio fianco ho avuto il supporto del vice Salvatore Giannasio e naturalmente non posso che ringraziarlo per quanto fatto in questa stagione. La vittoria di oggi deve renderci maggiormente orgogliosi perché conquistata contro l’Agromonte che è arrivata a giocarsi questa partita da prima della classe, imbattuta e quindi senza aver mai fatto un passo falso. A loro vanno quindi i miei complimenti. A livello personale è poi un’enorme soddisfazione, dopo il primo e unico trofeo storico conquistato dal Gallicchio dove a guidare la squadra come allenatore c’era il sottoscritto, è arrivato questo primo campionato vinto dall’ACS 09, con la speranza che sia solamente il primo di una lunga serie.



Rocco Fantini (Direttore Sportivo ACS 09): Devo ammettere che una tribuna così gremita a Sant’Arcangelo per una partita del settore giovanile, non l’avevo mai vista e di questo ne andiamo orgogliosi. Lo spettacolo in campo ha poi ripagato le attese, con i nostri ragazzi che sono stati probabilmente più bravi a realizzare le due reti senza mai concedersi dei rischi dietro. In ogni caso complimenti anche ogli ospiti e ai tanti tifosi che sono arrivati da Agromonte per condividere questa splendida giornata di sport. Grazie ai ragazzi e al mister Cifone che ha saputo tenere testa a questi piccoli campioni. Il nostro non è un lavoro improvvisato ma costruito nel tempo e per questo lasciatemi dedicare un pensiero rivolto all’intero staff e, giusto per citarne qualcuno nello specifico a Giambattista La Grotta e Michele Di Virgilio che da sempre danno tutto per questi ragazzi, circondati da dirigenti e collaboratori che credono nel nostro progetto. L’obbiettivo d’altronde è chiaro da sempre e cioè, l crescita e la valorizzazione dei giovani locali. Al tal proposito siamo felici di poter disputare da l’anno prossimo i campionati Regionali, senza mai abbandonare i principi di socialità, condivisione e apprendimento che sono le fondamenta di questa società.







Carlino La Grotta