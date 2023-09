Fa tappa anche a Ferrandina l’VIII edizione del Trofeo CONI 2023, che ha scelto la Basilicata per la finale nazionale. Quattro giorni (21-24 settembre) all’insegna dello sport, con oltre 4.400 atleti dai 10 ai 14 anni, 35 federazioni sportive nazionali e delegazioni delle comunità italiane di Brasile, Canada, Stati Uniti e Venezuela, sette discipline sportive.



Il campo sportivo Santa Maria di Ferrandina, nelle giornate di venerdì 22 settembre (dalle ore 9.00 alle ore 19.00) e sabato 23 settembre (dalle ore 9.00 alle ore 12.30), ospiterà le gare della FIDAF- Federazione italiana di American Football, una disciplina al suo debutto nel Trofeo Coni.



Dieci le rappresentative regionali, divise in due gironi, impegnate nel torneo: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto.



Il Trofeo Coni, che arriva per la prima volta in Basilicata, è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia. Oltre che a Ferrandina, gli atleti partecipanti saranno ospitati nei Comuni della Costa Jonica (Nova Siri, Policoro, Tursi, Metaponto, Bernalda, Rotondella), a Pisticci, Matera e Senise.



Una manifestazione di respiro nazionale, a cui l’Amministrazione comunale di Ferrandina ha inteso concedere il patrocinio, che è anche una straordinaria occasione per trasmettere, attraverso lo sport, valori fondamentali per un’ideale convivenza civile: lealtà, rispetto reciproco e delle regole.