Il prossimo 9 maggio, Venosa sarà protagonista del 106° Giro d’Italia in qualità di città di partenza della 4° tappa. Per l’occasione si è costituito il Comitato di tappa che sarà presentato durante una conferenza stampa che si terrà giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 12:00, presso la Sala del Trono - Castello Pirro del Balzo di Venosa.



Durante l’incontro, saranno inoltre presentati il logo realizzato come città di tappa e gli eventi collaterali che si terranno nei prossimi mesi aspettando il Giro. Sarà presente, insieme all’amministrazione comunale, rappresentata dalla Sindaca Marianna Iovanni, l’Assessore Regionale allo Sport Alessandro Galella, in rappresentanza della Regione Basilicata. Previsti inoltre gli interventi dei componenti del Comitato di tappa che andranno ad illustrare le attività in programma. Tutta la Comunità è coinvolta in un percorso di animazione e condivisione per cogliere le opportunità di promozione che un evento di questa portata rappresenta per il territorio.