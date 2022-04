L’Academy trova una fondamentale vittoria a Mondragone nel suo uovo di Pasqua. Ci vuole un tempo supplementare per uscire dal bello e caloroso impianto casertano con i due punti, ma i ragazzi di coach Bochicchio (44 anni all’indomani del successo) colgono, sul parquet di una diretta concorrente, un successo di importanza capitale nella corsa al secondo posto, maturato con una delle migliori prestazioni difensive della stagione. Come nelle previsioni il match è equilibrato e ricco di capovolgimenti di fronte ed entrambe si presentano con un volto nuovo a disposizione: alla corte di Mario Polverino è arrivato Fato da Secondigliano, l’Academy schiera invece Patrisio Cicivè, reduce dai playoff di C Gold Puglia disputati con la Matteotti Corato.



Due delle sei triple di Jelicic – partito benissimo, ma poi ben contenuto dalla difesa ospite - provano a dare il là ai padroni di casa (17-12), ma l’Academy risponde colpo su colpo e con un onnipresente Peppe Pace già a quota 15 (44’ in campo nonostante una caviglia pericolosamente giratasi ad inizio quarto periodo) ed otto punti di un Cuccarese frenato solo dai falli, è avanti 34-38 prima del gioco da tre punti di Mannarelli con cui si va al mini intervallo. Dalla terza frazione – il parziale resterà lungamente bloccato sul 5-2 per la Fugigreno) scattano meglio i padroni di casa, che capitalizzano anche qualche secondo tiro di troppo concesso dall’Academy e ad inizio di quarto periodo la tripla di Marinovic porta per la prima volta addirittura in doppia cifra (62-52) il gap a favore di Mondragone. Max Leone (altra eccellente prestazione difensiva) e compagni tuttavia non si scompongono, perché Magusar firma cinque punti in fila, Cuccarese impatta da ben oltre l’arco a 64 e Pace confeziona il sorpasso (64-66). Non è finita, però, infatti Marziali sorpassa da tre (69-68 al 37’), ma Ciambrone, appena rientrato sul parquet, pesca un preziosissimo gioco da tre punti che fissa la nuova parità a 71 con un giro di lancette ancora da completarsi sul cronometro della sfida. L’emblema del cambio di registro difensivo dell’Academy rispetto alle due uscite precedenti è la capacità di costringere la Fugigreno ad esaurire i 24’’ sull’ultimo attacco dei regolamentari, lasciandosi ancora un ultimo spiraglio (un secondo e sette decimi) sul cronometro per provare a vincerla, pur senza successo. L’overtime, però, è quasi un monologo potentino, col solo canestro di Marinovic arrivato dopo tre minuti abbondanti e con l’Academy nel frattempo già a +5, grazie ad un libero e soprattutto l’appoggio del +3 in penetrazione di Riverol ed un canestro di Cicivè rivelatosi già un fattore alla distanza, per il 71-76 a 1.50’’ dal termine. Quanto basta, perché il resto, come detto, lo fa una difesa da appena un canestro concesso nei cinque minuti supplementari: il segnale migliore per trovare la prima vittoria esterna della Fase Promozione. Sabato 23 alle 18.30 in casa dell’Academy Napoli parte il girone di ritorno.



Fugigreno Outlet Mondragone – Academy Basket Potenza 73-76 (18-17; 37-38; 58-51; 71-71)

Fugigreno Outlet: Marziali 11, Paolella, Mannarelli 11, Carpinelli, Marinovic 15, D’Agostino, Pacifico, Jelicic 26, Ciaccio, Forte, Fato 10. All. Polverino

Academy Basket Potenza: Marchese ne, Pace 20, Mazzarelli ne, Cuccarese 11, Guzzon 3, Leone 2, Cicivé 4, Bakayoko ne, Ciambrone 9, Magusar 12, Riverol 15, Serra ne. All. Bochicchio

Arbitri: Santonastaso di Maddaloni e Senatore di Cava de’ Tirreni