Un giorno, quando non ci speri nemmeno più, arriva quella e-mail che ti dice “Caro Organizzatore, la tua manifestazione è stata scelta come prova del Prestigio 2021” e pensi: “e ora?”

Rivivi il “Prestigio” del 2012 e i tempi d’oro del primo decennio, quando organizzare una gara era più un’improvvisazione che un lavoro d’esperienza.

Eppure era un’improvvisazione perfetta! Una gara perfetta!



Poi passano gli anni, e quasi come accade per ogni ciclista a metà dell’ascesa, anche per la Pollino Marathon è subentrata la stanchezza, a volte la sfiducia. Senza mollare mai, pedalata dopo pedalata, tu organizzatore, rincuorato da tutti i sorrisi stampati sui volti di chi si presentava alle griglie di partenza e da tutte le maglie arancioni del tuo staff, arrivi al 19imo anno senza mollare mai. Poi il 2020: inutile a dirsi, è stato come l’ultima salita di cui non conoscevi l’esistenza e che scorgi solo dopo quello che pensavi essere il punto di scollinamento. Un incubo seguito da pensieri di resa.



Nel ciclismo praticato in luoghi meravigliosi come quello del Parco Nazionale del Pollino, però, la bellezza di quanto ti circonda fa passare anche la fatica. E allora eccoti pronto a ripartire.

Onorata di questo sigillo che è il “Prestigio 2021” di MTB Magazine e forte di un Trofeo dei Parchi Naturali 2021 che già nelle sue prime tappe ha fatto scintille, la Pollino Marathon non vede l’ora di ripartire.



Quella del 18 luglio a Terranova di Pollino (PZ) sarà una ripartenza che non farà sconti a nessuno con i due percorsi Marathon (62km e 2350mt) e Granfondo (45km e 1750mt) che, nonostante alcune rivisitazioni e la probabile diminuzione del fondo fangoso con lo slittamento della manifestazione a luglio, manterranno il loro stile “extreme”.

Non mancheranno, infatti, le storiche e infinite salite di “Destra delle Donne”, che con i suoi 10 km tende a sfinire gli atleti (vi assicuriamo che il nome è una pura casualità), del “Monte Calvario (8km) con pendenze massime che arrivano a toccare il 25%, e tutti i single track e i gradoni tecnici tanto adorati dagli amanti del manubrio ma pur sempre insidia da non sottovalutare. Inoltre la Pollino Marathon vestirà i campioni regionali marathon, infatti ,la delegazione regionale FCI Basilicata ha designato la Pollino Marathon come Gara Unica valida per il titolo di Campione Regionale Marathon.

Vestire di bianco-azzurro gli atleti lucani, in uno dei luoghi più rappresentativi della regione, il Parco Nazionale del Pollino, è ulteriore motivo di orgoglio per gli organizzatori. Le radici, il territorio, il patrimonio naturale, infatti, sono sempre stati la forza e la ragion d’esistere di questo evento.

E non ci saranno sconti nemmeno per i giovanissimi, perché il sabato che precede la manifestazione, il 17 luglio, anche loro saranno chiamati a presentarsi ai nastri di partenza con la “Pollino Marathon Young”, minicross dedicato alle categorie giovanili. E mentre i grandi cercheranno di conquistare l’investitura, sabato 17 luglio, i piccoli lucani potranno acquisire punti importanti per il campionato regionale e per tutti gli altri sarà l’occasione di rimettersi in discussione e ritornare nella natura finalmente tutti insieme.

Insomma, dopo un anno di stop, stiamo cercando di fare un pienone di emozioni, e non potevamo che bloccarle e renderle per sempre fruibili con un gadget speciale, una t-shirt celebrativa di questa ripartenza “Prestigiosa” e di questi 20 anni passati insieme sui sentieri del Parco Nazionale del Pollino.



Elisabetta Ciminelli