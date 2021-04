Il Futsal Senise, pareggiando sabato scorso al “PalaSinisgalli” per 9-9 contro lo United Aprilia ha conquistato aritmeticamente il diritto a disputare i play-out. Di per sé già questo sarebbe un grande risultato, ottenuto da una società che proviene da una realtà piccola della Basilicata e che si è affacciata al cospetto di grandi piazze per disputare un campionato nazionale. Tuttavia, adesso bisognerà attendere quali decisioni verranno prese circa il numero di promozioni e retrocessioni, per capire se questo straordinario obiettivo, già raggiunto, possa anche diventare qualcosa in più. Ancora non c’è nulla di concreto, ma si fanno sempre più insistenti le voci circa la retrocessione unicamente delle ultime due della graduatoria, con eliminazione dei play-out. Ma, ribadiamo, al momento si tratta solamente di rumors.

In classifica il Senise è terzultimo con 21 punti ad un sola lunghezza dalla quartultima posizione -occupata dal Real Terracina e che consente la salvezza diretta - ed a più 6 proprio sullo United, ma con il vantaggio degli scontri diretti. Inoltre, non dimentichiamo che, vincendo sabato 24 aprile nell’ultima giornata in trasferta contro l’Ecocity, i sinnici potrebbero anche raggiungere la salvezza diretta.

L’ultima gara contro i laziali è stata piena di colpi di scena: dopo aver subito tre gol iniziali, i bianconeri hanno saputo reagire tanto da portarsi addirittura in vantaggio. Quindi, dopo essere tornati sotto, Di Pinto e compagni, con il portiere di movimento, sono riusciti raddrizzare il match ed a chiudere sul 9 pari nonostante fossero indietro di due reti a sessanta secondi dalla sirena.

“Noi avremmo dovuto vincere - ha spiegato il tecnico Luciano Bloise - ma, onestamente, ci siamo trovati di fronte ad un avversario che ha giocato veramente bene, con grande intensità, poiché per loro si trattava davvero dell’ultima spiaggia. Noi abbiamo sbagliato l’approccio, mentalmente eravamo bloccati. A mio avviso siamo stati traditi dall’ansia di fare risultato e siamo scesi in campo con il piglio sbagliato, tanto che, in pratica, siamo partiti sotto di tre gol e ci siamo trovati di fronte ad una montagna da scalare. Dopodiché, siamo stati bravi a rimontare ed a portarci sopra di due gol, ma loro hanno reagito davvero bene. Per come è andata la gara il pareggio è stato oro, perché ci permette di giocare sicuramente i play-out. Basti pensare che ad un minuto dalla fine, sul 7-9 per loro, eravamo mezzi retrocessi”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it