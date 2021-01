Il Futsal Senise è atteso dal difficile impegno di oggi pomeriggio contro lo United Aprilia, che aprirà il 2021.

“Andiamo ad Aprilia, un trasferta lunghissima di oltre 400 chilometri, per affrontare un avversario che ha 3 punti più di noi, che sta facendo un ottimo campionato e che come obiettivo iniziale si era prefissato la salvezza. Noi andremo in campo per giocarcela ma non arriviamo a questa sfida nel migliore dei modi”.

Mister Luciano Bloise ha parlato con noi del match che dovrà affrontare con gli uomini contati.

“Indubbiamente - prosegue il tecnico - in questi giorni ci siamo allenati bene e, come sempre, ho notato che i ragazzi mi seguivano, erano molto vogliosi e determinati. Il problema sono le squalifiche e, al momento, numericamente siamo quelli di prima di Natale. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa perché mancheranno entrambi i pivot”.

Dopo il match vinto contro il Fondi, il giudice sportivo ha squalificato Palese e Morelli. I bianconeri, che dovranno rinunciare anche agli indisponibili Mercuro e Blumetti, vengono da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare.

“Abbiamo studiato qualche altra soluzione - spiega Bloise – e, per forza di cose, dobbiamo cambiare e questo ci costringerà a snaturarci. Per queste ragioni dico che la partita che ci attende sarà una vera incognita, contro un avversario che in casa ha fatto molti punti facendo valere il fattore campo. Chi finora ha giocato di meno dovrà farsi trovare pronto e rispondere bene a una chiamata che sicuramente arriverà. Credo che sarà una partita molto combattuta, perché loro sanno che in casa devono fare punti e che noi siamo un avversario contro cui si possono riuscirci”.

In classifica lo United veleggia in quinta posizione a quota 10, mentre i sinnici si trovano al nono posto tre lunghezze più in basso.

“Dovremo essere bravi a giocare senza pensieri, con raziocinio ma anche con la consapevolezza di dover osare perché saremo costretti a cambiare, rinunciando alle solite certezze - termina l’allenatore - Diciamo che, per usare un gergo in voga nel Texas Oldhem, andremo all-in: consapevoli che ci potrà andar bene, o anche male. Ma ce la metteremo tutta, questo è poco ma sicuro perché, al di là delle assenze, i ragazzi sono davvero carichi e determinati”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it