Tutto pronto in casa del Bernalda Futsal per lo storico esordio nel campionato di serie A2. Cresce l’attesa nell’ambiente rossoblu pronto ad intraprendere questa nuova avventura. L’ultimo allenamento congiunto di sabato scorso terminato con il risultato di 1-1 (rete bernaldese di Gallitelli) contro il Città di Cosenza ha fornito buone indicazioni al tecnico Marcos Mathias Lamers. Sabato prossimo i lucani affronteranno il Cataforio nel Palazzetto dello Sport di Lazzaro in provincia di Reggio Calabria con inizio alle ore 15:00. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblu Lamers sull’esordio in campionato: “La preparazione sta procedendo bene, la squadra si sta allenando tanto in questi giorni e speriamo di esordire al meglio e portare i tre punti a casa. Siamo consapevoli che la prima partita è sempre difficile sotto il profilo emotivo ma noi dobbiamo cercare di mantenere il giusto equilibrio emozionale. Di sicuro mi aspetto una gara con le prime fasi di studio che saranno importanti soprattutto per noi. A mio avviso abbiamo svolto un’ottima preparazione precampionato e negli ultimi allenamenti stiamo cercando di migliorare tutti i difetti e le difficoltà mostrate principalmente a livello offensivo ma possiamo disputare una bella partita”. Scalpita il capitano bernaldese Mario Gallitelli che non vede l’ora di bagnare lo storico esordio del Bernalda in A2 insieme ai compagni di squadra. Queste le sue prime parole:”Non conosciamo in maniera approfondita il Cataforio però siamo in un campionato nazionale e di sicuro ogni partita sarà una battaglia. Il Bernalda ci arriva preparato alla prima di campionato; abbiamo avuto qualche problema nelle amichevoli, diciamo difetti da migliorare ma questo è normale in fase di preparazione. Adesso la squadra sta bene. Gli obiettivi? Non ci poniamo limiti penso che la nostra squadra possa dire la sua in questo campionato. Il mio obiettivo personale è di migliorare giorno dopo giorno crescendo sempre di più a suon di gol!”