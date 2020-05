Nonostante il periodo anche il baseball lucano cerca di andare avanti, con i campionati sospesi ed in attesa delle decisioni governative per la ripresa delle attività.

Nicola Ielpo della squadra dei Kings di Rivello, compagine del locale circolo Acli, è stato premiato come miglior giocatore lucano per l’anno 2019. La votazione svolta tramite canali social è avvenuta alla fine dello scorso anno, il “Guanto D’Oro”, che doveva essere consegnato all’inizio della stagione, ma a causa di restrizioni anti Covid è stato consegnato virtualmente tramite una video conferenza, che ha visto collegati tecnici, atleti e organi federali regionali.

Ielpo, chiamato da tutti “Peppone”, gioca nel campo esterno, ed è un fortissimo battitore, trascinatore della sua squadra. Prima dello stop dello sport, aveva appena avuto l’opportunità di partecipare allo stage della nazionale di Baseball Slowpitch in preparazione al campionato europeo, che avrebbe dovuto svolgersi proprio in Italia.

Tutto rimandato al prossimo anno, “Peppone” sarà di sicuro protagonista , insieme ai suoi giovani compagni di squadra, continueranno il loro sogno.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato – dice Nicola – i miei compagni e la mia squadra. Il mio sogno più grande è giocare in serie A, in Basilicata e con la squadra della mia città, i Kings”.

Complimenti a Nicola “Peppone” Ielpo, e chi ha creduto e continua a portare avanti il Baseball in Basilicata, alla Federazione Italiana del Baseball, che ha avuto fiducia che in una piccola realtà come Rivello, si potesse realizzare qualcosa di importante.