Il Picerno ha comunicato il rinnovo dell’attaccante gambiano classe 2000 Boubacarr Sambou, da tutti conosciuto come Bouba, che nello scorso torneo di Serie D ha totalizzato 26 presenze ed un gol giocando da esterno offensivo; mentre, con la juniores, è andato a segno 8 volte in appena 6 partite.

Avevamo già avuto modo di conoscerlo e di raccontare la sua straordinaria e drammatica storia di integrazione grazie allo sport.

Bouba è nato nel giorno di capodanno a Sifoe da dove, spinto dalla madre che temeva per la sua vita, era andato via in pullman nel 2016 per arrivare in Libia dopo aver lavorato come muratore in Senegal per racimolare il denaro necessario per lasciare l’Africa e raggiungere l’Italia.

In Libia viveva in una casa con 40 persone e, appena adolescente, lo costringevano a lavorare anche fino a 18 ore al giorno. In 10 non sopravviveranno, ma lui ce la fa e salpa verso le nostre coste.

Arriva a Reggio Calabria nell’aprile di due anni fa, dopo aver attraversato il Mediterraneo su un barcone: due giorni in balia del freddo e della paura, durante i quali morirono tre persone.

Quindi la Basilicata, accolto dalla comunità di San Fele, dove resta fino a novembre per poi trasferirsi a Salandra nel centro di accoglienza per profughi “Tolbà” che avvia, con l’aiuto dell’avvocato Francesca Notaro, l’iter per la richiesta d’asilo politico.

Dopo la breve parentesi calcistica con la maglia del club potentino, Sambou viene tesserato in Prima Categoria proprio dal Salandra. Le sue qualità sono straordinarie e non passano inosservate agli occhi esperti di Gianfranco Terranova, suo procuratore ed amico, che punta su di lui che può contare anche sull’assistenza legale degli avvocati Diego Costantini e Alessandro Pisacane: anche loro molto affezionati a Sambou.

Terranova decide di proporre il ragazzo alla società melandrina con cui sostiene un provino, ed alla quale era già stato segnalato dall’attuale responsabile del settore giovanile Antonio Mele.

Il resto è storia di oggi, che ha visto Bouba, grazie al Picerno e alle persone che lo circondano, realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it