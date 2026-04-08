Si terrà Sabato 18 aprile 2026 presso il Piccolo Teatro Principe di Piemonte lo spettacolo Dietro un fantasma, scritto e diretto da Marco Reggiani e portato in scena dalla compagnia teatrale salernitana La Puteca degli Attori". Lingresso è previsto a partire dalle ore 20:00, con sipario alle ore 20:30. Liniziativa è promossa da ALA - Associazione Lucana Autismo nel solco delle attività legate alla Giornata mondiale per la consapevolezza sullautismo, con lobiettivo di favorire occasioni di sensibilizzazione sullo spettro autistico attraverso un momento culturale.

Lo spettacolo, già presentato in diverse rassegne teatrali nazionali, mette in scena una vicenda familiare che si sviluppa attorno al ritorno di un padre dopo una lunga assenza. Al centro della narrazione emerge Andrea, ragazzo nello spettro autistico interpretato da Francesco Mondelli. La sua presenza attiva una riflessione sulle dinamiche relazionali, sullidentità e sulla percezione della realtà. La messa in scena si caratterizza per un linguaggio accessibile che alterna momenti di leggerezza a passaggi più riflessivi, offrendo al pubblico una rappresentazione dellautismo lontana da semplificazioni e stereotipi e inserita in una più ampia lettura delle relazioni familiari e sociali.

Attraverso iniziative come questa, ALA continua a promuovere momenti di incontro tra persone neurodivergenti e neurotipiche, sperimentando diversi linguaggi come leva per costruire consapevolezza, partecipazione e inclusione.

Fondata nel 2010 da un gruppo di genitori, lassociazione nasce per rispondere alla carenza di servizi dedicati alle persone nello spettro autistico sul territorio lucano. Oggi rappresenta un punto di riferimento in Basilicata, promuovendo percorsi educativi, laboratori inclusivi, attività di socializzazione e progetti orientati allautonomia, accompagnando bambini, ragazzi e adulti nella costruzione del proprio progetto di vita.

ALA opera con una visione che considera linclusione come un processo collettivo, sviluppando iniziative in contesti eterogenei e collaborando con istituzioni, enti del terzo settore e realtà locali. Parallelamente, è impegnata nella diffusione della cultura dei diritti e nel supporto alle famiglie di persone nello spettro autistico.

Lo spettacolo rappresenta unoccasione per avvicinare la comunità a una riflessione sullautismo attraverso unesperienza culturale condivisa, stimolando pratiche di inclusione sul territorio. I biglietti, il cui ricavato verrà utilizzato per coprire le spese di organizzazione dellevento, hanno un costo di 10 per il biglietto intero e 7 per il biglietto ridotto riservato agli under 18. Per prenotazioni è possibile contattare via messaggio WhatsApp la referente di ALA - Monica Lorusso - al numero +39 349 059 2871.