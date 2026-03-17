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|Valsinni al Forum nazionale Radici dItalia''
17/03/2026
|Il Comune di Valsinni, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ha partecipato al Forum nazionale Radici dItalia: il rilancio dellentroterra attraverso la cultura e il turismo che si è svolto a Sanremo.
Levento ha riunito circa 100 Comuni da tutta Italia per confrontarsi su temi fondamentali per lo sviluppo delle aree interne: turismo sostenibile, valorizzazione del patrimonio culturale, rigenerazione dei borghi, infrastrutture e opportunità legate al PNRR.
La partecipazione del Sindaco, Gaetano Celano, testimonia limpegno dellAmministrazione nel promuovere il territorio, rafforzare la rete dei borghi di qualità e condividere buone pratiche per uno sviluppo sostenibile che unisca identità, accoglienza e innovazione.
Per la Basilicata presenti anche i Comuni di Aliano e Castelmezzano, a conferma dellimportanza della collaborazione tra i borghi lucani nel valorizzare e promuovere il territorio.
Un momento prezioso per dare voce ai piccoli Comuni che rappresentano una delle risorse più autentiche e importanti del nostro Paese.
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|ALTRE NEWS
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