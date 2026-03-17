In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, riscoprire voci dimenticate diventa un atto necessario. Tra queste emerge Donata Doni (pseudonimo di Santina Maccarrone, nata a Lagonegro nel 1913 e vissuta a Forlì fino al 1972), poetessa lucana le cui parole intrecciano sensibilità, spiritualità e umanità. La sua opera è stata valorizzata grazie a un lungo lavoro di ricerca che denuncia il cosiddetto femminicidio letterario: un fenomeno attraverso cui la critica del Novecento ha volutamente trascurato le autrici donne, ignorandole a favore di voci maschili, secondo logiche di sessismo e patriarcato.

Donata Doni non è un caso isolato. Numerose poetesse e scrittrici del secolo scorso sono rimaste ai margini della storia letteraria italiana. Oggi, studi critici attenti restituiscono loro dignità e centralità, mostrando come talento e originalità non siano mai mancati.

La poesia di Doni si distingue per una leggerezza che affronta i temi più profondi: dolore, solitudine, amore e ricerca di senso. In raccolte come La carta dispari e Il pianto dei ciliegi feriti, le parole diventano ponte tra esperienza personale e valori universali, con una spiritualità aperta e mai dogmatica.

Proprio perché marginale, la sua voce è stata portata dalla Basilicata in molte altre regioni italiane. È nato così il Salotto Letterario Donata Doni, spazio culturale dedicato a reading, laboratori, incontri e iniziative per far conoscere la poetessa. In suo onore è stato istituito un premio letterario aggiunto alla tredicesima edizione del Premio Donata Doni, che celebra autrici e autori contemporanei e mantiene viva la memoria poetica della Doni.

Tra le poesie più rappresentative spicca La bilancia dei poeti, dove limmagine della bilancia mal calibrata esprime la difficoltà di trovare equilibrio tra gioie e sofferenze, tra esperienza interiore e giudizio del mondo:

La bilancia dei poeti

è nata coi piatti sbagliati. Qualcuno ne ha alterato il peso o la misura

Da un lato un carico lieve: qualche petalo vago, un frullo di girandole, un lampo di memorie

Dallaltro le pietre della solitudine, i rifiuti del volgo, il macigno del cuore

Il povero poeta, pericolante acrobata dello squilibrio, guarda la bilancia malnata coi piatti sbagliati.

In La carta dispari, il simbolismo della carta sbagliata racconta marginalità, fragilità e differenza percepita, trasformando il vissuto personale in esperienza universale:

Erano volti,

non era la tua immagine.

Io cercavo solo te nella vita

Oggi Donata Doni può essere letta come una voce centrale della tradizione letteraria italiana, capace di parlare alle nuove generazioni con linguaggio universale, empatico e profondo. La sua poesia è atto di libertà, dono dellanimo e ponte verso laltro, memoria viva da custodire e condividere, soprattutto nella giornata che celebra la parola poetica e la sua capacità di illuminare la società.