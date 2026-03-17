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|La pro loco La Perla di Maratea ottiene il marchio "Evento di Qualità"
17/03/2026
|La delegazione di Unpli Basilicata ha partecipato alla cerimonia nazionale di consegna dei marchi Sagra di Qualità ed Evento di Qualità, promossa dallUnione Nazionale Pro Loco dItalia. Nella due giorni Sagre ed Eventi di Qualità Pro Loco Unpli sono intervenuti, nei vari momenti, i conduttori Matilde Brandi e Beppe Convertini, il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, il senatore questore Antonio De Poli, la presentatrice Giusina Battaglia, i dirigenti nazionali e regionali Unpli, gli ispettori del marchio Sagra Evento di Qualità e i rappresentanti delle Pro Loco e dei Comuni che hanno ricevuto i marchi. All'appuntamento svoltosi domenica 15 marzo allHotel Hergife e lunedì 16 marzo presso il Senato della Repubblica, hanno preso parte Vito Sabia, presidente Unpli Basilicata, Pasquale Menchise, direttore musicale nazionale Unpli, Lorenzo Chiacchio, vice sindaco di Maratea, Pierfranco De Marco, presidente della Pro Loco Maratea La Perla, e Antonietta Guarino, scultrice e realizzatrice del Premio La Perla.
Nel corso della cerimonia è stato conferito il marchio Evento di Qualità al Premio La Perla, promosso dalla Pro Loco Maratea La Perla in collaborazione con il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, presieduto da Luigi Scaglione, e con il Comune di Maratea, con il patrocinio della Regione Basilicata, del Consiglio regionale della Basilicata, dellApt Basilicata e dellUnpli Basilicata.
Siamo profondamente emozionati e soddisfatti per questo riconoscimento ha dichiarato Pierfranco De Marco, presidente della Pro Loco Maratea La Perla e consigliere nazionale Unpli Basilicata perché essere Pro Loco significa, prima di tutto, promuovere il territorio. Con il Premio La Perla lo facciamo da circa dieci anni, valorizzando personalità che, con il loro lavoro, portano lustro a Maratea e allintera Basilicata. Il marchio Evento di Qualità certifica limpegno e il lavoro attento e costante della nostra Pro Loco. È un risultato che condividiamo con tutti coloro che negli anni hanno creduto in questa manifestazione, in particolare con il presidente Luigi Scaglione, con la giornalista del Tg1 Maria Soave e con tutti i partner che la sostengono. Un sentito ringraziamento va a tutto il mondo Unpli, al presidente nazionale Antonino La Spina e al presidente regionale Vito Sabia per la fiducia, oltre allamministrazione comunale di Maratea, rappresentata dal vice sindaco Lorenzo Chiacchio, che ci ha accompagnati in queste due giornate indimenticabili.
Proprio nel solco di questo riconoscimento nazionale, è stata annunciata anche la prossima edizione della manifestazione: la X edizione del Premio La Perla si terrà nella serata del 31 luglio 2026 nel suggestivo scenario del Porto di Maratea, confermando un appuntamento che negli anni è diventato un importante momento di promozione culturale e territoriale.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente regionale Unpli Basilicata, Vito Sabia: Il riconoscimento assegnato al Premio La Perla rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il sistema delle Pro Loco lucane. È la dimostrazione concreta di come il lavoro svolto sui territori, con passione, competenza e spirito di collaborazione, possa raggiungere standard di qualità riconosciuti a livello nazionale. Le Pro Loco della Basilicata continuano a essere protagoniste nella valorizzazione delle tradizioni, della cultura e dellidentità delle nostre comunità.
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