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|"Re-frame: Il richiamo di Orfeo": oltre 80 partecipanti a Potenza
15/03/2026
|Si è concluso con un bilancio estremamente positivo levento "Re-frame: Il richiamo di Orfeo Esplorare lignoto digitale", organizzato dal GDG (Google Developer Group) Basilicata. Liniziativa ha registrato unaffluenza straordinaria, superando le 80 presenze: un dato significativo, considerando che lincontro si è tenuto di domenica, a testimonianza della forte volontà del territorio di investire il proprio tempo libero nell'aggiornamento e nel confronto sulle sfide tecnologiche contemporanee.
Levento ha saputo catalizzare lattenzione di un pubblico qualificato e trasversale, vedendo la partecipazione attiva di docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo proveniente dalle scuole di tutta la regione. La platea ha risposto con entusiasmo agli stimoli offerti, trasformando la giornata in un vero e proprio laboratorio di idee e formazione.
"Siamo profondamente orgogliosi della risposta ottenuta, dichiarano i referenti del GDG Basilicata. "Vedere oltre 80 persone rinunciare a una domenica di riposo per venire a informarsi e formarsi con noi è la prova che esiste una Basilicata vibrante, curiosa e desiderosa di padroneggiare gli strumenti del digitale. Il successo di 'Re-frame' non risiede solo nei numeri, ma nella qualità del dialogo che si è instaurato tra i partecipanti. Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Mutino, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale "Massimo Pallottino" di Potenza, per la squisita ospitalità. Il connubio tra la cornice storica del museo e le tematiche dellinnovazione digitale ha creato unatmosfera suggestiva, dimostrando come il passato e il futuro possano dialogare in modo armonioso e costruttivo.
Visto il grande interesse suscitato e la richiesta di ulteriori momenti di approfondimento, il GDG Basilicata guarda già al futuro. Pur non essendoci ancora date ufficiali per una seconda edizione, lorganizzazione conferma la volontà di dare continuità a questo percorso: "Il successo di questa edizione ci spinge a valutare seriamente l'organizzazione di nuovi incontri. Il nostro obiettivo è continuare a presidiare il territorio, offrendo altre occasioni di incontro e formazione per navigare con consapevolezza nell'ecosistema digitale.
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