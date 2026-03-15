HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

"Re-frame: Il richiamo di Orfeo": oltre 80 partecipanti a Potenza

15/03/2026

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo levento "Re-frame: Il richiamo di Orfeo  Esplorare lignoto digitale", organizzato dal GDG (Google Developer Group) Basilicata. Liniziativa ha registrato unaffluenza straordinaria, superando le 80 presenze: un dato significativo, considerando che lincontro si è tenuto di domenica, a testimonianza della forte volontà del territorio di investire il proprio tempo libero nell'aggiornamento e nel confronto sulle sfide tecnologiche contemporanee.

Levento ha saputo catalizzare lattenzione di un pubblico qualificato e trasversale, vedendo la partecipazione attiva di docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo proveniente dalle scuole di tutta la regione. La platea ha risposto con entusiasmo agli stimoli offerti, trasformando la giornata in un vero e proprio laboratorio di idee e formazione.

"Siamo profondamente orgogliosi della risposta ottenuta, dichiarano i referenti del GDG Basilicata. "Vedere oltre 80 persone rinunciare a una domenica di riposo per venire a informarsi e formarsi con noi è la prova che esiste una Basilicata vibrante, curiosa e desiderosa di padroneggiare gli strumenti del digitale. Il successo di 'Re-frame' non risiede solo nei numeri, ma nella qualità del dialogo che si è instaurato tra i partecipanti. Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Mutino, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale "Massimo Pallottino" di Potenza, per la squisita ospitalità. Il connubio tra la cornice storica del museo e le tematiche dellinnovazione digitale ha creato unatmosfera suggestiva, dimostrando come il passato e il futuro possano dialogare in modo armonioso e costruttivo.

Visto il grande interesse suscitato e la richiesta di ulteriori momenti di approfondimento, il GDG Basilicata guarda già al futuro. Pur non essendoci ancora date ufficiali per una seconda edizione, lorganizzazione conferma la volontà di dare continuità a questo percorso: "Il successo di questa edizione ci spinge a valutare seriamente l'organizzazione di nuovi incontri. Il nostro obiettivo è continuare a presidiare il territorio, offrendo altre occasioni di incontro e formazione per navigare con consapevolezza nell'ecosistema digitale.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
15/03/2026 - "Re-frame: Il richiamo di Orfeo": oltre 80 partecipanti a Potenza

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo levento "Re-frame: Il richiamo di Orfeo  Esplorare lignoto digitale", organizzato dal GDG (Google Developer Group) Basilicata. Liniziativa ha registrato unaffluenza straordinaria, superando le 80 presenze: un dato sign...-->continua
15/03/2026 - Viggiano alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026 di Napoli

Il Comune di Viggiano ha preso parte alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 2026, svoltasi a Napoli dal 12 al 14 marzo. Levento rappresenta ormai un appuntamento strategico per gli operatori del settore turistico, capace di riunire ogni anno m...-->continua
14/03/2026 - Storia di amici del Bar Acquarulo, libro sugli Stereo 8, in finale a Incrociamo le penne

Storia di amici del Bar Acquarulo, libro sulla band di Lagonegro Stero 8, scritto da Pietro Buldo, è in finale al concorso letterario Nazionale Incrociamo le penne.
Il libro racconta la storia della nota band ormai consolidata nel firmamento della ...-->continua
14/03/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: inaugurazione il 20 marzo tra istituzioni e artisti

Un viaggio che inizia nel segno del "Cantiere-evento" e si conclude con uno sguardo rivolto al cielo. Si terrà venerdì 20 marzo 2026, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Felicità, la Cerimonia di Apertura che darà ufficialmente il via allanno...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo