Il 12 marzo 2026 si è svolto presso lEpiscopio della Diocesi di Tursi-Lagonegro un cordiale e toccante incontro istituzionale tra Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo della diocesi, e una rappresentanza della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani.

Allincontro, che ha sottolineato un clima di grande cordialità e ospitalità, ha partecipato la delegazione di Matera della Fondazione, composta dal Delegato Cav. Vincenzo Genovese e dal Responsabile Culturale, Prof. Dott. Raffaele Pinto. La delegazione ha ricordato brevemente le attività culturali e sociali realizzate negli ultimi anni, a conferma dellimpegno costante della Fondazione nella promozione dei valori cristiani e culturali e nel sostegno concreto alle comunità.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata al Vescovo una benemerenza ufficiale della Fondazione, insieme alla nomina a Presidente Onorario del Comitato Scientifico, riconoscimento attribuito a personalità che si distinguono per il loro impegno nella promozione dei valori spirituali, culturali e sociali. Momento particolarmente significativo è stato quando, in un dialogo aperto, sono stati affrontati anche i temi sociali e le difficoltà quotidiane che colpiscono le comunità locali, su cui la Fondazione è parte attiva.

In tale contesto è emersa anche la storia di Sissy, la giovane bambina di Valbasento, il cui appello ha avuto un ampio risalto nazionale, sensibilizzando lopinione pubblica sui bisogni delle persone più fragili. Parallelamente al lavoro del Tribunale per i Diritti del Malato, la Fondazione Internazionale ha voluto dare seguito a questo appello, concordando con Mons. Orofino il principio condiviso che ognuno, secondo le proprie possibilità, deve fare ciò che può per sostenere chi soffre.

Lincontro ha inoltre sottolineato come limpegno verso le persone in difficoltà non conosca confini: come cittadini della provincia di Matera, della Basilicata, come cittadini italiani, europei e del mondo, nessuno può girarsi dallaltra parte di fronte alle sofferenze quotidiane delle comunità.

La benemerenza è stata consegnata dal Delegato della Fondazione, Cav. Vincenzo Genovese, che ha portato i saluti del fondatore e presidente della Fondazione, Cav.Gr. Cr. Dott Zef Bushati, e del Presidente dOnore S. Em. il Cardinale Ernest Simoni, sottolineando limportanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni culturali e mondo ecclesiale.



Durante lincontro sono stati condivisi momenti di riflessione sui valori che animano lazione della Fondazione, istituzione di carattere culturale e scientifico che promuove studi, ricerche e iniziative dedicate alla diffusione della cultura, alla valorizzazione della tradizione cristiana e al dialogo tra mondo accademico, ricerca e dimensione ecclesiale.

Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, ha il compito di proporre e guidare studi, ricerche e iniziative di carattere storico, religioso e culturale, favorendo la collaborazione tra studiosi, istituzioni culturali e realtà ecclesiali. La nomina di Mons. Orofino a Presidente Onorario rappresenta quindi un riconoscimento al suo ministero pastorale e al suo impegno nella promozione dei valori spirituali, culturali e sociali.

Nato a San Severino Lucano, Mons. Vincenzo Carmine Orofino è stato ordinato sacerdote nel 1980. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e formativi, distinguendosi nellambito della teologia e della pastorale diocesana. Nel 2004 è stato nominato Vescovo della Diocesi di Tricarico da Papa Giovanni Paolo II, mentre nel 2016 Papa Francesco lo ha chiamato alla guida della Diocesi di Tursi-Lagonegro.

I dati biografici di Sua Eccellenza sono disponibili sul sito ufficiale della Diocesi: Profilo Vescovo Orofino  Diocesi di Tursi-Lagonegro⁠�.

Lincontro ha confermato la volontà di rafforzare rapporti di collaborazione e iniziative comuni orientate alla valorizzazione della cultura, della ricerca e dei valori cristiani.

Il riconoscimento conferma limpegno della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani nel promuovere il dialogo tra fede, cultura e ricerca scientifica, valorizzando figure di alto profilo ecclesiale e culturale che contribuiscono alla crescita spirituale, culturale e sociale delle comunità.