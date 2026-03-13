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|A Mons. Orofino la benemerenza della Fondazione Papa Clemente XI Albani
13/03/2026
|Il 12 marzo 2026 si è svolto presso lEpiscopio della Diocesi di Tursi-Lagonegro un cordiale e toccante incontro istituzionale tra Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo della diocesi, e una rappresentanza della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani.
Allincontro, che ha sottolineato un clima di grande cordialità e ospitalità, ha partecipato la delegazione di Matera della Fondazione, composta dal Delegato Cav. Vincenzo Genovese e dal Responsabile Culturale, Prof. Dott. Raffaele Pinto. La delegazione ha ricordato brevemente le attività culturali e sociali realizzate negli ultimi anni, a conferma dellimpegno costante della Fondazione nella promozione dei valori cristiani e culturali e nel sostegno concreto alle comunità.
Nel corso della cerimonia è stata consegnata al Vescovo una benemerenza ufficiale della Fondazione, insieme alla nomina a Presidente Onorario del Comitato Scientifico, riconoscimento attribuito a personalità che si distinguono per il loro impegno nella promozione dei valori spirituali, culturali e sociali. Momento particolarmente significativo è stato quando, in un dialogo aperto, sono stati affrontati anche i temi sociali e le difficoltà quotidiane che colpiscono le comunità locali, su cui la Fondazione è parte attiva.
In tale contesto è emersa anche la storia di Sissy, la giovane bambina di Valbasento, il cui appello ha avuto un ampio risalto nazionale, sensibilizzando lopinione pubblica sui bisogni delle persone più fragili. Parallelamente al lavoro del Tribunale per i Diritti del Malato, la Fondazione Internazionale ha voluto dare seguito a questo appello, concordando con Mons. Orofino il principio condiviso che ognuno, secondo le proprie possibilità, deve fare ciò che può per sostenere chi soffre.
Lincontro ha inoltre sottolineato come limpegno verso le persone in difficoltà non conosca confini: come cittadini della provincia di Matera, della Basilicata, come cittadini italiani, europei e del mondo, nessuno può girarsi dallaltra parte di fronte alle sofferenze quotidiane delle comunità.
La benemerenza è stata consegnata dal Delegato della Fondazione, Cav. Vincenzo Genovese, che ha portato i saluti del fondatore e presidente della Fondazione, Cav.Gr. Cr. Dott Zef Bushati, e del Presidente dOnore S. Em. il Cardinale Ernest Simoni, sottolineando limportanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni culturali e mondo ecclesiale.
Durante lincontro sono stati condivisi momenti di riflessione sui valori che animano lazione della Fondazione, istituzione di carattere culturale e scientifico che promuove studi, ricerche e iniziative dedicate alla diffusione della cultura, alla valorizzazione della tradizione cristiana e al dialogo tra mondo accademico, ricerca e dimensione ecclesiale.
Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, ha il compito di proporre e guidare studi, ricerche e iniziative di carattere storico, religioso e culturale, favorendo la collaborazione tra studiosi, istituzioni culturali e realtà ecclesiali. La nomina di Mons. Orofino a Presidente Onorario rappresenta quindi un riconoscimento al suo ministero pastorale e al suo impegno nella promozione dei valori spirituali, culturali e sociali.
Nato a San Severino Lucano, Mons. Vincenzo Carmine Orofino è stato ordinato sacerdote nel 1980. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e formativi, distinguendosi nellambito della teologia e della pastorale diocesana. Nel 2004 è stato nominato Vescovo della Diocesi di Tricarico da Papa Giovanni Paolo II, mentre nel 2016 Papa Francesco lo ha chiamato alla guida della Diocesi di Tursi-Lagonegro.
I dati biografici di Sua Eccellenza sono disponibili sul sito ufficiale della Diocesi: Profilo Vescovo Orofino Diocesi di Tursi-Lagonegro�.
Lincontro ha confermato la volontà di rafforzare rapporti di collaborazione e iniziative comuni orientate alla valorizzazione della cultura, della ricerca e dei valori cristiani.
Il riconoscimento conferma limpegno della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani nel promuovere il dialogo tra fede, cultura e ricerca scientifica, valorizzando figure di alto profilo ecclesiale e culturale che contribuiscono alla crescita spirituale, culturale e sociale delle comunità.
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