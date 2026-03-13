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|Maratea alla BMT di Napoli, turismo esperienziale e apertura al dialogo con laeroporto di Salerno
13/03/2026
|Nella giornata di ieri, il Comune di Maratea ha preso parte alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli durante un incontro dedicato alla stampa e a contatti con buyer nazionali e internazionali, mettendo al centro la ricca offerta di esperienze che caratterizza la destinazione dalla primavera allautunno, in unottica di destagionalizzazione e valorizzazione dellidentità autentica di Maratea. La partecipazione alla BMT all'interno dello stand dell'Apt Basilicata, è stata anche loccasione per rafforzare relazioni strategiche per lo sviluppo turistico della destinazione. In particolare, presso lo stand Gesac e in occasione della presentazione delle nuove rotte Aeroitalia che opereranno sullo scalo salernitano, si è avuto modo di porre le basi utili allavvio di una collaborazione strutturata con laeroporto di Salerno, infrastruttura che rappresenta un elemento chiave per migliorare laccessibilità e intercettare nuovi flussi turistici, soprattutto dallItalia e dallestero. «Maratea sottolinea lamministrazione comunale punta a consolidare la propria presenza sui mercati turistici nazionali ed esteri, presentandosi come una destinazione esperienziale capace di attrarre visitatori in più periodi dellanno. La sinergia con laeroporto di Salerno rappresenta un passo strategico necessario, per rendere il territorio sempre più connesso e competitivo». La presenza alla Borsa Mediterranea del Turismo conferma limpegno del Comune di Maratea nel promuovere in maniera integrata il patrimonio paesaggistico, culturale e identitario della Perla Verla del Tirreno, valorizzando unofferta turistica che va ben oltre la stagione estiva.
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