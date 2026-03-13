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Maratea alla BMT di Napoli, turismo esperienziale e apertura al dialogo con laeroporto di Salerno

13/03/2026

Nella giornata di ieri, il Comune di Maratea ha preso parte alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli durante un incontro dedicato alla stampa e a contatti con buyer nazionali e internazionali, mettendo al centro la ricca offerta di esperienze che caratterizza la destinazione dalla primavera allautunno, in unottica di destagionalizzazione e valorizzazione dellidentità autentica di Maratea. La partecipazione alla BMT all'interno dello stand dell'Apt Basilicata, è stata anche loccasione per rafforzare relazioni strategiche per lo sviluppo turistico della destinazione. In particolare, presso lo stand Gesac e in occasione della presentazione delle nuove rotte Aeroitalia che opereranno sullo scalo salernitano, si è avuto modo di porre le basi utili allavvio di una collaborazione strutturata con laeroporto di Salerno, infrastruttura che rappresenta un elemento chiave per migliorare laccessibilità e intercettare nuovi flussi turistici, soprattutto dallItalia e dallestero. «Maratea  sottolinea lamministrazione comunale  punta a consolidare la propria presenza sui mercati turistici nazionali ed esteri, presentandosi come una destinazione esperienziale capace di attrarre visitatori in più periodi dellanno. La sinergia con laeroporto di Salerno rappresenta un passo strategico necessario, per rendere il territorio sempre più connesso e competitivo». La presenza alla Borsa Mediterranea del Turismo conferma limpegno del Comune di Maratea nel promuovere in maniera integrata il patrimonio paesaggistico, culturale e identitario della Perla Verla del Tirreno, valorizzando unofferta turistica che va ben oltre la stagione estiva.



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