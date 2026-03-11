HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ospedale Madonna delle Grazie di Matera: attiva loscillometria

11/03/2026

Da lunedì 9 marzo 2026 presso lambulatorio dedicato alla diagnosi e terapia dellasma grave dellUOC di Pneumologia dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera è attiva una nuova metodica diagnostica: loscillometria, nota anche come Tecnica delle Oscillazioni Forzate (FOT).
Lambulatorio coordinato da Antonio Pontillo, è attivo dal 2015 con circa 120 pazienti allanno in cura con i più moderni farmaci biologici.
La nuova tecnologia si affianca alla misurazione del FeNO (ossido nitrico esalato), già utilizzata da circa due anni.
«Si tratta di un metodo non invasivo che consente di valutare limpedenza del sistema toraco-polmonare ed è particolarmente sensibile alle alterazioni delle piccole vie aeree, spesso coinvolte nellasma grave», spiega Elio Costantino, Direttore dellUnità Operativa Complessa di Pneumologia- UTIIR. «Loscillometria non era finora disponibile nei centri pneumologici della Basilicata».
Per Biagio Carlucci, direttore dellUnità Operativa Semplice Dipartimentale di Terapia Semintensiva Intermedia Respiratoria, il principale vantaggio della metodica è la semplicità di esecuzione, poiché il test viene effettuato durante la respirazione normale, rendendolo più agevole per il paziente e integrabile con le indagini tradizionali.
«Lintroduzione delloscillometria  sottolinea il Direttore Generale Maurizio Friolo  rafforza il percorso di innovazione tecnologica dellOspedale Madonna delle Grazie e migliora ulteriormente lofferta diagnostica per i cittadini, rendendo il nostro presidio un punto di riferimento nel campo della pneumologia».
Lesame è particolarmente utile nella diagnosi e nel monitoraggio dellasma e della BPCO, soprattutto nei pazienti anziani o poco collaboranti, nella valutazione preoperatoria e nello screening precoce delle malattie respiratorie.
«Lattivazione di questo servizio rappresenta un risultato importante per la pneumologia dellOspedale Madonna delle Grazie e contribuisce a rafforzare lofferta diagnostica regionale nel campo delle patologie respiratorie. È anche il frutto del lavoro e della competenza dei professionisti sanitari, che ogni giorno operano per garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più qualificati e appropriati sul territorio lucano», dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
11/03/2026 - Open Day per la Settimana Mondiale del Glaucoma: visite gratuite allOspedale di Matera

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, lAzienda Sanitaria Locale di Matera in collaborazione con lUnità Operativa Complessa di Oculistica dellOspedale Madonna delle Grazie diretta da Massimo Lorusso, promuove un Open Day dedicato alla prevenzione, per offrire...-->continua
11/03/2026 - Rotonda ospita le Giornate del Paesaggio 2026: biodiversità, arte e innovazione nel Parco del Pollino

È tutto pronto a Rotonda, sede del Parco Nazionale del Pollino, per le giornate del paesaggio 2026 in programma il prossimo 13 e 14 marzo nellambito del progetto Eureca (Esplorare lUnione tra la Ricerca scientifica E la Comunicazione Ambientale innovativa) p...-->continua
11/03/2026 - La musica classica arriva nella scuola dell'infanzia dell'IC Pascoli di Matera

MATERA  Una mattinata di musica classica dal vivo dedicata ad oltre 100 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. È quella in programma giovedì 12 marzo presso la Scuola dellInfanzia - Sede Via Lazzazzera di Matera, con due repliche del concerto-spettacolo Pulcine...-->continua
11/03/2026 - Matera celebra la Giornata del Paesaggio con ''I Sassi: storia di un paesaggio in evoluzione''

Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e lArchivio di Stato di Matera promuovono liniziativa I Sassi di Matera: storia di un paesaggio in continua evol...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo