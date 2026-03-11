|
|Ospedale Madonna delle Grazie di Matera: attiva loscillometria
11/03/2026
|Da lunedì 9 marzo 2026 presso lambulatorio dedicato alla diagnosi e terapia dellasma grave dellUOC di Pneumologia dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera è attiva una nuova metodica diagnostica: loscillometria, nota anche come Tecnica delle Oscillazioni Forzate (FOT).
Lambulatorio coordinato da Antonio Pontillo, è attivo dal 2015 con circa 120 pazienti allanno in cura con i più moderni farmaci biologici.
La nuova tecnologia si affianca alla misurazione del FeNO (ossido nitrico esalato), già utilizzata da circa due anni.
«Si tratta di un metodo non invasivo che consente di valutare limpedenza del sistema toraco-polmonare ed è particolarmente sensibile alle alterazioni delle piccole vie aeree, spesso coinvolte nellasma grave», spiega Elio Costantino, Direttore dellUnità Operativa Complessa di Pneumologia- UTIIR. «Loscillometria non era finora disponibile nei centri pneumologici della Basilicata».
Per Biagio Carlucci, direttore dellUnità Operativa Semplice Dipartimentale di Terapia Semintensiva Intermedia Respiratoria, il principale vantaggio della metodica è la semplicità di esecuzione, poiché il test viene effettuato durante la respirazione normale, rendendolo più agevole per il paziente e integrabile con le indagini tradizionali.
«Lintroduzione delloscillometria sottolinea il Direttore Generale Maurizio Friolo rafforza il percorso di innovazione tecnologica dellOspedale Madonna delle Grazie e migliora ulteriormente lofferta diagnostica per i cittadini, rendendo il nostro presidio un punto di riferimento nel campo della pneumologia».
Lesame è particolarmente utile nella diagnosi e nel monitoraggio dellasma e della BPCO, soprattutto nei pazienti anziani o poco collaboranti, nella valutazione preoperatoria e nello screening precoce delle malattie respiratorie.
«Lattivazione di questo servizio rappresenta un risultato importante per la pneumologia dellOspedale Madonna delle Grazie e contribuisce a rafforzare lofferta diagnostica regionale nel campo delle patologie respiratorie. È anche il frutto del lavoro e della competenza dei professionisti sanitari, che ogni giorno operano per garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più qualificati e appropriati sul territorio lucano», dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico
