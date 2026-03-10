A Viggiano la 37ª edizione della Rafanata 10/03/2026 Si è svolta a Viggiano, presso il Kiris Hotel, la 37ª edizione della tradizionale Rafanata, la manifestazione dedicata alla promozione del rafano come ingrediente simbolo delle più antiche ricette della tradizione lucana. Liniziativa, organizzata dalla Cia-Agricoltori Italiani dellarea Val dAgri, con la partecipazione dellassessore regionale allAgricoltura Carmine Cicala e il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, rinnova ogni anno il legame tra agricoltura, cultura e cucina contadina, valorizzando i prodotti tipici e le radici gastronomiche del territorio.



Protagonista assoluta dellevento è stata, come da tradizione, la rafanata, preparata nella versione spettacolare che contraddistingue la manifestazione: un gigantesco panettone salato cotto in forno a legna, realizzato con 400 uova, 6 kg di rafano macinato, 6 kg di pecorino di Moliterno ed erbe aromatiche. Un piatto simbolo della convivialità rurale che richiama ogni anno agricoltori, cittadini e appassionati della cucina lucana.



La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per la comunità della Val dAgri, un momento di incontro che unisce agricoltori e cittadini nella riscoperta dei sapori locali e nella valorizzazione di una tradizione culinaria profondamente radicata nella storia del territorio.



Il rafano, eccellenza riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) della Basilicata, è coltivato soprattutto in Val dAgri, nel Lagonegrese e nellarea del Vulture. Si tratta di una pianta erbacea perenne di cui si utilizza la radice, dal sapore intenso e piccante, impiegata in numerose preparazioni della gastronomia lucana: dai fusilli al sugo di maiale alla classica frittata con uova, pecorino ed erbe spontanee.



Da alcuni anni stanno nascendo in Val dAgri i primi veri e propri imprenditori del rafano, tenuto conto che la richiesta di questo prodotto è notevolmente cresciuta nel Paese e spesso si fa ricorso allimport da altri Paesi europei e persino dal Giappone, spiega Nicola Pisano, dirigente Cia Val dAgri e tra i promotori della manifestazione. La Rafanata che celebriamo ogni anno con i coltivatori della valle è unoccasione per valorizzare le tradizioni gastronomiche rurali e per dimostrare che quella che una volta veniva definita cucina povera può oggi rappresentare una fonte di reddito aggiuntivo, soprattutto per le aziende agricole a conduzione familiare.



Oggi il rafano è un prodotto sempre più richiesto anche sui mercati del Nord Italia, dove viene utilizzato nella ristorazione e nei negozi specializzati, raggiungendo prezzi al dettaglio che possono arrivare anche a 15 euro al chilogrammo, a seconda della qualità e della zona di raccolta.



Per Giovanna Perruolo, direttrice della Cia Potenza, il rafano rappresenta un tassello importante della strategia di sviluppo dellarea: Il rafano rientra nel progetto di filiera agroalimentare della Val dAgri a cui sta lavorando la Confederazione lucana. Il destino dellarea è sempre più legato a unagricoltura di qualità e a certificazione territoriale, con la piena valorizzazione dei prodotti tipici. Il binomio cibo e cultura è una carta vincente per la Basilicata.



Il legame con il territorio  sottolinea ancora Perruolo  rappresenta uno dei principali fattori di competitività dellagroalimentare. Lagricoltura non è solo produzione, ma anche storia, identità e paesaggio agrario modellato nel tempo dal lavoro degli agricoltori.



La serata ha visto anche la partecipazione dellassessore regionale allAgricoltura Carmine Cicala, che ha sottolineato il valore umano e sociale delliniziativa: Una serata semplice ma significativa, fatta di volti, storie e tradizioni della nostra terra. La Rafanata è un momento di convivialità che racconta profondamente la cultura rurale lucana. Eventi come questo ricordano quanto lagricoltura sia prima di tutto comunità, relazioni e memoria condivisa.



Durante la manifestazione è stato inoltre ricordato Nicola Milano, figura stimata e benvoluta dalla comunità, il cui impegno e la passione per il territorio restano un esempio per tutto il mondo agricolo locale.



La Rafanata si conferma così non solo una festa gastronomica, ma un importante momento di valorizzazione dellagricoltura lucana, delle sue tradizioni e delle sue potenzialità economiche e culturali.

