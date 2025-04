Nella suggestiva Sala delle Arcate di Palazzo Lanfranchi, sede dei Musei Nazionali di Matera, si è tenuta ieri la conferenza stampa di apertura del prestigioso workshop con Paloma Herrera, étoile internazionale ed ex Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Un momento emozionante, carico di contenuti e di entusiasmo, che ha dato ufficialmente il via a una settimana di alta formazione coreutica nell’ambito del progetto BaLuPro, a cura dell’Associazione Balletto Lucano.



A introdurre la conferenza, Simone Zacchini, referente per Palazzo Lanfranchi, ha sottolineato l’impegno dei Musei Nazionali di Matera nel sostenere iniziative culturali di valore, come questa, capaci di coniugare arte, formazione e valorizzazione del territorio.



Presente con grande trasporto anche Loredana Calabrese, direttrice del Balletto Lucano e ideatrice del progetto BaLuPro, che ha fortemente voluto portare Paloma Herrera in Basilicata. Nel suo intervento, ha rivolto un chiaro appello alle istituzioni locali e nazionali: “Accendiamo un faro anche sul Sud, dove la danza d’eccellenza può esistere e crescere, perché esistono realtà come la nostra. È grazie alla professionalità, alla competenza e alla grande passione che ci guidano ogni giorno che oggi possiamo ospitare qui un’artista del calibro di Paloma Herrera – per la prima volta nel Sud Italia. Il Sud può e deve avere le possibilità di fare grandi cose: dobbiamo crederci e sostenerle.”



A moderare la conferenza Antonella Fittipaldi, collaboratrice del Balletto Lucano e figura di riferimento per la comunicazione e la valorizzazione degli eventi dell’associazione.



In sala, insieme ai giornalisti e agli ospiti, anche i ragazzi che prenderanno parte allo stage intensivo con la Herrera, visibilmente emozionati.



Durante la conferenza, Paloma Herrera ha ripercorso la sua carriera straordinaria: iniziata a soli 15 anni con un’opportunità di studio presso l’American Ballet Theatre, si è trasformata in una scalata rapidissima che l’ha vista diventare, a 18 anni, prima ballerina della prestigiosa compagnia newyorkese. “La danza è stata la mia bolla, il mio mondo fin da quando avevo 7 anni”, ha raccontato. “Non vengo da una famiglia di artisti, ma ho sempre ricevuto un enorme supporto dai miei genitori e da insegnanti che hanno creduto in me.”



Alla domanda su cosa serva per costruire una carriera nella danza, Paloma ha risposto con un’immagine efficace: “Non è come preparare un’insalata. Non esiste una ricetta predisposta, in cui si aggiungono degli ingredienti e sai che verrà bene. Non basta mettere insieme il talento, la testa o il fisico. Serve un equilibrio tra tutti questi elementi: intelligenza, predisposizione fisica, passione, determinazione, amore per lo studio e – soprattutto – il supporto delle persone che ci stanno vicino, dalla famiglia agli insegnanti.”



Ai giovani che affrontano momenti difficili lungo il percorso artistico, Herrera ha lanciato un messaggio autentico e potente: “La danza, come la vita, ha momenti alti e bassi. Bisogna avere una testa forte, godere dei momenti felici sapendo che quelli difficili passeranno. Se danzare non vi dà gioia, allora forse non è la strada giusta. La gioia e la passione sono il motore di tutto.”



E proprio questa gioia ha guidato la sua carriera: “Ho deciso di smettere quando ancora era una grande gioia per me salire sul palco. Non volevo arrivare al punto in cui danzare fosse un peso. Sono felice e grata per quello che ho vissuto, e ho scelto di iniziare un nuovo capitolo della mia vita senza rimorsi, con il cuore pieno.”



La conferenza stampa si è così trasformata non solo in un momento di presentazione di un evento artistico straordinario, ma anche in una vera lezione di vita. Un messaggio forte per i giovani danzatori che, da oggi e fino al 27 aprile, vivranno un’esperienza irripetibile sotto la guida di una delle più grandi artiste della danza mondiale.