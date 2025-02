Aliano finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 sarà protagonista alla Bit in una Conferenza di presentazione alle Istituzioni e agli stakeholder presenti domani a Milano. Interverranno il sindaco Luigi De Lorenzo, Franco Arminio, direttore artistico del Festival “La Luna e i Calanchi”, Annalisa Percoco della FEEM per il gruppo di progettazione del dossier e Eliana De Caro, giornalista de Il Sole 24 Ore, in incontro moderato da Antonello Lombardi, giornalista di TRM network. “Guardiamo alla candidatura come a un’ulteriore leva capace di attivare nuove energie e sinergie. L’effetto moltiplicatore di questa operazione, sono certo, farà registrare significativi risultati – spiega il sindaco Luigi De Lorenzo -non solo in termini di visibilità̀ e posizionamento di Aliano e della Basilicata tutta, ma anche nella nascita di nuove strutture ricettive e attività̀ economiche. La nostra presenza alla BIT vuole essere occasione non solo di raccontare la nostra visione e la nostra ambizione, ma anche di tessere nuove relazioni e potenziare il nostro network a livello nazionale e internazionale”. A seguire, alle 19:30, presso il Mercato Centrale Aliano, “terra dell’altrove” farà da cornice a una serata inedita fatta di cultura, cibo, tradizioni e musica jazz, dal titolo “Cultura, cibo e agricoltura di qualità. Dialogo sulla Lucania”. Si parlerà ancora di Aliano 2027 e degli anniversari leviani, della dimensione culturale del cibo e del suo valore identitario della ruralità lucana, La sinergia di ideali e di valori che lega il Comune di Aliano e Mercato Centrale ha portato allo sviluppo di un palinsesto che racconta in maniera appassionata il territorio lucano. Il clou della serata sarà la produzione della pasta fatta a mano musicata con interventi di musica Jazz proposti da “FRZZUƏ IN JAZZ” con la partecipazione di Tino Tracanna (sax), Andrea Andreoli (trombone) e Marco Pasinetti (chitarra) a cura di Onyx Jazz Club. Si replicherà il 13 a Firenze e il 17 a Roma, ultime tappe verso l’audizione del 25 febbraio.