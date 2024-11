Il Tavolo tecnico regionale per i Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, istituito presso la Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, Ufficio Prevenzione Sanità Umana, nell’ambito delle azioni previste dal “Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” istituito dalla legge n.234 del 30/12/2021, finalizzato all’implementazione dei percorsi regionali di prevenzione e cura dei Dna, ha organizzato per il prossimo 19 novembre a Potenza due momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema.



La mattina, presso il Teatro Stabile, a partire dalle ore 9, si parlerà di “Giovani e Nutrizione: un dialogo aperto sui disturbi dell’alimentazione”, con la partecipazione degli studenti di diversi Istituti superiori. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Salute Cosimo Latronico, interverranno Mariangela Mininni, responsabile regionale del Tavolo Dna, Carmela Bagnato dell’Asm, e Nicoletta Mecca dell’Aor San Carlo, referenti aziendali di progetto, Rosa Trabace, referente scientifico regionale, e la presidente della Commissione regionale Pari opportunità Margherita Perretti. Seguiranno interventi degli studenti del Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, a testimonianza di un progetto svolto sulla tematica per cui hanno ottenuto un riconoscimento dal Senato, e degli studenti del Liceo classico di Matera “Emanuele Duni”. Nella seconda parte della mattinata Maria Teresa Muscillo e Pietro Caforio, psicoterapeuti dell’Associazione “Alba Lucana”, gestiranno uno spazio laboratoriale interagendo con gli studenti sul tema “Senso di sé”: connessione profonda e le comunicazioni possibili”.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, presso la Galleria Civica, si terrà un incontro tecnico-formativo rivolto ai docenti scolastici e agli educatori, allenatori, responsabili di società sportive, palestre, scuole di danza, e a tutte quelle comunità educande dove è possibile un’intercettazione precoce della sintomatologia dei disturbi della nutrizione.



Ricordiamo che, al fine di dare continuità alle azioni avviate, il ministero ha confermato il rifinanziamento del Fondo Dna anche per il 2024, con il coinvolgimento alla programmazione anche dell’Azienda sanitaria di Potenza con il Centro di riferimento “Gioia” di Chiaromonte, conseguendo sia l’obiettivo di accrescere il percorso di rete, che di proseguire con l’implementazione delle Unità operative di nutrizione clinica e dietetica e disturbi Dna dell’Asm Matera, e dell’ambulatorio Dna attivato da marzo 2024 all’interno dell’Aor San Carlo. Si continuerà, inoltre, a svolgere sia un’attività di formazione del personale medico-sanitario, che di prevenzione, informazione, sensibilizzazione sull’intero territorio regionale, per migliorare la conoscenza e consapevolezza della comunità.