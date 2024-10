A Senise, lunedì 7 ottobre, prenderà il via il nuovo corso gratuito Mondo Digitale, un'iniziativa promossa dal Comune di Senise nell'ambito del programma NextGenerationEU. Il corso è rivolto a tutti i cittadini interessati a migliorare le proprie competenze digitali e si terrà presso l'Ex Sala Consiliare del Complesso San Francesco.

L'obiettivo del corso è formare i partecipanti sulle principali competenze digitali, fondamentali per navigare con sicurezza e consapevolezza nel mondo online. Tra gli argomenti trattati figurano:

Posta elettronica: come ottenerla e utilizzarla;

PEC (Posta Elettronica Certificata): modalità di attivazione e uso;

SPID: cos’è, come ottenerlo e utilizzarlo;

Firma digitale: come ottenerla e impiegarla correttamente;

Motori di ricerca e come utilizzarli in modo efficace;

Sicurezza informatica, gestione della privacy e degli strumenti digitali;

Uso delle app essenziali come IO, pagamenti elettronici con PagoPA e altro;

Accesso online ai principali servizi pubblici, come quelli della Regione Basilicata, INPS, Agenzia delle Entrate, Sanità, ACI e scuola.

Il corso si propone inoltre di educare i partecipanti su tematiche di grande attualità, come l'uso responsabile dei social media, gli acquisti online e la gestione delle principali app per smartphone.

La partecipazione è gratuita, ma richiede un impegno di due ore settimanali. Sono disponibili due opzioni di frequenza: il lunedì dalle 10:00 alle 12:00 (Classe A) oppure il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 (Classe B). Le iscrizioni avverranno direttamente in occasione della prima lezione, fornendo i propri dati personali.

Le prime lezioni si terranno:

Lunedì 7 ottobre alle ore 10:00 per la Classe A;

Giovedì 10 ottobre alle ore 17:00 per la Classe B.

