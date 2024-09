Incetta di premi per la Compagnia Teatrale Amatoriale dell'Acav di Rotonda alla seconda edizione del Premio "Kalendar" organizzato dalla Associazione Teatrale Culturale "Krimisa" di Cirò. La rassegna teatrale svoltasi nei mesi di luglio e agosto scorsi ha visto in lizza quattro Compagnie Teatrali Amatoriali provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania e dalla Basilicata rappresentata, appunto, dalla Compagnia Teatrale rotondese dell'Acav. Al sodalizio lucano, attivo da oltre 30 anni, la Giuria della manifestazione ha assegnato sei premi su nove complessivi tra i quali quello per il miglior spettacolo, la migliore regia (Silvestro Maradei), la migliore scenografia (Pino Petrosillo e Luigi Madormo), il miglior attore protagonista (Francesco Tarantino), il miglior attore non protagonista (Silvestro Di Sanzo) ed il miglior attore caratterista (Silvestro Maradei). Lo spettacolo in concorso si intitolava "Che bel mestiere fare il giardiniere" dell'autore sanmarinese Stefano Palmucci. Grande la soddisfazione per i componenti della Compagnia rotondese che alla prima partecipazione ad una rassegna a premi incassano un successo strepitoso alla vigilia insperato.