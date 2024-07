Si terrà domenica 28 luglio a Maratea (PZ) nell'area dello splendido lido "Le Pergole" (in via FIumicello, 69) l'evento "AISM e UNPLI Basilicata: insieme... una conquista dopo l'altra!", voluto dalle sezioni di Matera e di Potenza di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e da UNPLI Basilicata, Unione nazionale Pro Loco d'Italia, dedicato interamente all'impegno comune delle due associazioni verso le persone affette da sclerosi multipla.



Durante l'evento verrà recepito ufficialmente il protocollo nazionale AISM/UNPLI, firmato il 17 giugno 2020 e rinnovato con nuovo vigore nel settembre 2023 dal Presidente Nazionale AISM Francesco Vacca e dal Presidente di UNPLI Antonino La Spina, che prevede una collaborazione tra i due enti riguardo informazione, sensibilizzazione, attività culturali, miglioramento della legislazione, attività di studio e ricerca, accessibilità, raccolte fondi, formazione delle risorse umane e condivisione delle risorse e delle informazioni.



Oltre a questo, le sezioni locali lucane di AISM e UNPLI Basilicata sottoscriveranno la "Carta dei diritti delle persone con SM" stilata per garantire alle persone affette dalla patologia i diritti fondamentali: quello alla salute, alla ricerca, all'autodeterminazione, all'inclusione, al lavoro, all'informazione e alla partecipazione attiva.



Saranno presenti all'evento, oltre ai rappresentanti di AISM e UNPLI, Pierfranco De Marco (Consigliere Nazionale UNPLI), Gianluca Pedicini (Presidente Conferenza Persone con SM AISM), Vito Sabia (Presidente UNPLI Basilicata), Claudio Piacenza (Commissario Provinciale AISM Matera) e Antonella Petracca (Presidente Provinciale AISM Potenza), anche i rappresentanti del Comune di Maratea e della Regione Basilicata, ossia il sindaco Cesare Albanese insieme al delegato alla sanità del Comune di Maratea Salvatore Genovese e l'Assessore alla Salute e alle Politiche per la persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.