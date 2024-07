Sarà una giornata interamente dedicata ai lucani nel mondo quella che si terrà a Maratea il prossimo 13 luglio, che vedrà un doppio appuntamento nella mattina e nella serata, con in programma il premio “La Perla”.



Alle ore 11.00, il Pianeta di Maratea ospiterà un workshop del ciclo “Fare radici” realizzato da Italea Basilicata nell’ambito del progetto Turismo delle Radici voluto dal Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, finanziato dall’Unione Europea e in collaborazione con il Ministero della Cultura, i cui due primi appuntamenti si sono già tenuti ad Oppido Lucano e Colobraro.



L’evento prevede i saluti del sindaco di Maratea Cesare Albanese, di Pierfranco De Marco, Presidente Proloco «La perla» Maratea, di Elvira De Giacomo, coordinatrice regionale Turismo delle Radici per il MAECI, di Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionale Lucani nel Mondo, di Marcella Di Feo dell’APT Basilicata, del Presidente Provincia di Potenza Christian Giordano e dei deputati Salvatore Caiata e Christian Di Sanzo, eletto nella circoscrizione Nord America.



Al dibattito intervengono Michele Cappiello, Presidente Paesi e Radici e responsabile gruppo Italea Basilicata, di Alessandro Attolico, dirigente della Provincia di Potenza e coordinatore del MCR2030 Resilience HUB, del Segretario Generale dell”Enlarged Agreement on Cultural Routes” del Consiglio d’Europa•, Stefano Dominioni, e del Presidente della “Historic Café Route” del Consiglio d’Europa, Arnold Klingeis.



Coordina Annalisa Romeo, vicepresidente Paesi e Radici.



Tutti i workshop sono caratterizzati da una attività laboratoriale, dedicata all’artigianato locale o alle produzioni agroalimentari, che a Maratea darà dimostrazione di produzione di mozzarelle locali a cura di «La Via Lattea» di Anna Bocchiglione



Italea Basilicata è la declinazione lucana del progetto nazionale di Italea, gestito dalla società Paesi e Radici, vincitore del bando del Maeci per le attività regionali sul turismo delle origini.



Tra le attività da realizzare vi è la valorizzazione, il racconto e la promozione della destinazione Basilicata indirizzata ai lucani nel mondo attraverso alcuni appuntamenti sul territorio in collaborazione con organizzazioni locali, Agenzia di Promozione Territoriale, istituzioni e sistema produttivo per riallacciare il legame con gli italo-discendenti e rinforzare l’offerta turistica a loro destinata.