Lucania Classica Festival, eventi del 12 e 13 Luglio 11/07/2024 Il “Lucania Classica Festival” entra nel vivo al suo giro di boa con un doppio concerto previsto per venerdì 12 e sabato 13 luglio 2024 con il “Trio Durme” e il “Trio Lanzini” rispettivamente a Laurenzana (Potenza) e a Brindisi di Montagna (Potenza), dove sraranno i castelli di questi borghi a far da cornice mozzafiato ai due eventi. Presso il Castello Feudale del centro che si affaccia sulla val Camastra venerdì alle ore 19:00, con ingresso gratuito, si terrà “Omaggio a Frank Sinatra” del trio spagnolo “Durme”. La formazione composta dai fratelli aragonesi Enrique Lleida (piano e basso elettrico), Pablo Lleida (piano e basso elettrico) e Santi Lleida (batteria e percussioni) ha offerto masterclass in Università come quelle di Castilla-León e Saragozza, così come negli istituti di istruzione secondaria e in altri Conservatori. Vanta esibizioni in tutta la penisola iberica e anche fuori dai suoi confini rappresentando la Spagna all'Expo Universale di Milano 2015 con 12 concerti. A seconda delle esigenze, il gruppo conta collaboratori di lusso: per voce (Terela Gradín e Julia Maro), chitarra (Luis Giménez e Albert Cubero, ex Joan Manuel Serrat), sassofono (Fernando Lleyda e Chavi Naval). A Laurenzana omaggeranno Sinatra “prendendo per mano” il pubblico attraverso le affascinanti melodie di “The Voice”.



Sabato invece sempre alle ore 19:00, con ingresso gratuito, sarà l’incantevole scenario del “Castello Fittipaldi” di Brindisi di Montagna ad ospitare il Trio Lanzini con il concerto “Musica in salotto fra Vienna, Milano e Napoli”. I Lanzini sono una famiglia di musicisti che riunisce in un trio il padre Giovanni, clarinettista di fama internazionale ed i figli Michele (violoncello) ed Elisa (violino), giovani e promettenti professionisti già membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo. Il programma presentato è al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse e presenta il clarinetto, strumento nato sul finire del XVII° secolo (e che in quello successivo, anche grazie ad autori quail Haydn e Mozart diverrà il nuovo principe degli strumenti a fiato) in una formazione abbastanza atipica e inconsueta accanto ai due strumenti cardine degli archi, quali il violino e il violoncello. I due trii di Franz Joseph Haydn, già modernamente influenzati dal modello tardo settecentesco della forma-sonata, seguiti da tre arie mozartiane (trascritte probabilmente dall’autore stesso), lasciano quindi il passo al belcanto dell’opera lirica italiana sia con il grazioso Trio di Mercadante che con la bella Fantasia su “La Traviata” di Verdi, riuscendo a creare un clima intimo e salottiero di facile e intuibile ascolto nel quale il clarinetto duetta e gareggia in virtuosismo col violino, sopra l’attento e gustoso basso continuo svolto dal violoncello. I due concerti rientrano nel cartellone della IV° edizione del “Lucania Classica Festival”, la rassegna concertistica promossa ed organizzata da A.P.S. SMAC Angolo Creativo e Bcs (Basilicata Concert Society) sotto la direzione artistica di Valeria Veltro e Raffaele D’Angelo che da maggio ad agosto farà tappa in una quindicina di comuni lucani, con oltre venti concerti, fregiandosi della presenza di artisti di spessore nazionale ed internazionale.

Nella ricorrenza dell’anniversario della morte, la Polizia di Stato di Potenza ha ricordato l’Agente Scelto Francesco Tammone, Medaglia d’Oro al valor Civile.

